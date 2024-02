Další velký úspěch si připsali na své konto Válečníci ročníku 2009 a 2010. Loňští mistři republiky ovládli ve čtyřech utkáních turnaj Evropské basketbalové ligy mládeže (EYBL) v maďarském Debrecenu a po druhém místě v Římě slaví celkové vítězství v základní skupině a postup na Superfinále ve Varšavě.

Mladí Válečníci postoupili do Superfinále Evropské ligy. | Foto: archiv klubu

„Když jsme viděli fyzickou dominanci italských týmů a Londýna, kde polovina týmu ve 14 letech smečuje a tělesně vypadají jako naši 17etý kluci, nevěřili jsme, že naši biologicky mladší Děčíňáci mohou uspět. Válečníci se ale ve všech osmi utkáních prezentovali jako charakterní tým, hráči velmi zodpovědně a obětavě plnili defenzivní úkoly a díky dobře založeným individuálním dovednostem jsme byli vždy produktivní i v útoku", řekl k turnaji trenér Robert Landa.

Jako MVP turnaje byl vyhlášen Matěj Buben, do All Stars vybrán Jan Kopecký a nejlepším hráčem Děčína zvolen Marek Houška. Bez skvělých individuálních výkonů by se úspěch nedostavil. Dominantní hráči ale byli i na straně soupeřů – vítězství se zrodila z excelentní týmové práce a díky sounáležitosti celého týmu.

Výsledky: Děčín – Sibiu 103:43 (30:11, 54:22, 71:31), Londýn – Děčín 81:91 (25:27, 41:49, 63:71), Děčín – Lanciano 78:71 (21:12, 40:36, 58:58), Euro Talent – Děčín 91:96 (34:30, 53:52, 69:77).