Sedmadvacetiletý Matěj Svoboda je jednou z opor děčínských basketbalistů. Na ústecké palubovce nasázel v prvních dvou semifinálových kláních 28, respektive 19 bodů, v obou duelech patřil mezi nejlepší střelce svého týmu. I díky němu se série přesouvá do Děčína za stavu 1:1 na zápasy.

Matěj Svoboda (vlevo) v dresu Děčína, ilustrační foto | Foto: Luděk Černý

"Je to menší mentální výhoda pro nás. Doma si věříme, jsme tam silní, ale ta série je opravdu vyrovnaná a rozhodovat budou detaily," byl si vědom po důležitém vítězství na ústecké palubovce.

V čem byl rozdíl oproti prvnímu střetnutí? Měnili jste něco?

Neřekl bych, že jsme něco zásadního změnili. Spíš jsme se snažili věřit tomu, co jsme předvedli v prvním zápase, protože to z naší strany nebyl vůbec špatný výkon. Sice nám utekla koncovka, to ale neznamená, že jsme hráli špatně. Do druhého utkání jsme tak chtěli jít stejně, ale být ještě víc důraznější, poctivější a disciplinovaní, což se nám dařilo myslím po celý zápas. Samozřejmě tam byly nějaké výpadky, ale řekl bych, že jsme od začátku do konce byli ve všem velice důkladní a šli jsme si za vítězstvím.

Byl při nějakém tom výpadku moment, kdy jste měli obavu, aby Sluneta zápas ještě neotočila?

Samozřejmě, nikdy není konec, dokud na světelné tabuli nesvítí nula. Ústí to ukázalo, nevzdali se, začali trefovat trojky, riskovat v obraně, díky čemuž měli pár zisků, proti tomu se pak hraje strašně těžce. Byla to pro nás velká zkouška a je dobře, že jsme tu poslední čtvrtinu ustáli. Ani s tím náskokem se nám nehrálo úplně lehce.

V jeden moment, byť za velkého náskoku, šel sám na koš mladík Slowiak, jemuž ale nevyšla smeč a jednoduchý nájezd tak neproměnil. Trenér Grepl ho poté vystřídal a na lavičce mu dal co proto. Vy už jste z toho měl po utkání legraci a Tadeáše jste si dobíral, ale jak se na takovou situaci v tak důležitém zápase díváte? Ústí pak začalo mocně stahovat…

Řekl bych, že se nechal trochu unést tou skvělou atmosférou, která v hledišti panovala a proto šel do dunku, ale jeho nohy to nezvládly (úsměv). Myslím si, že se z toho poučí, příště to vyhodnotí lépe a dá koš.

Dokázali jste vyhrát na palubovce soupeře. Ačkoliv série může být ještě dlouhá, je teď výhoda na vaší straně?

Nechtěli jsme z Ústí odjíždět za stavu 0:2 na zápasy, takže jsme strašně rádi za to jedno vítězství. Je hrozně cenné, vyhrát v play-off na půdě soupeře se vždycky počítá. Je to menší mentální výhoda pro nás, jelikož je to 1:1 a máme před sebou dva domácí zápasy. Doma si věříme, jsme tam silní, ale ta série je opravdu vyrovnaná a budou rozhodovat detaily. Nesmíme se tím hlavně nechat uspokojit a musíme pracovat dál tak, jako v tom druhém duelu.

V sérii je spousta tvrdých soubojů, ale všiml jsem si, že s Ty Nicholsem pořád fungují jakési "přátelské" vazby, občas prohodí pár slov s vaší lavičkou a podobně…

My jsme Tye měli v Děčíně hodně rádi, odvedl u nás kus práce. Myslím, že jak lidi, tak fanoušci tak hráči ho pořád mají v lásce, ale teď je to soupeř. Myslím, že ty tvrdé zákroky tam jsou a budou i na něj, samozřejmě v rámci fair play. Řekl bych, že i on to má podobně, mimo hřiště je s námi kamarád, ale na palubovce je to soupeř, a tak to má být.