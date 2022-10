Trenéři po utkání:

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: "Věděli jsme, že to takhle bude, připravoval jsem hráče na to, že Slavia se nás bude držet. Ostatně, měli jsme zkušenost z Federálního poháru, kde jsme zápas vyhráli až se štěstím v prodloužení. Tentokrát jsme to ale zvládli mnohem lépe, přestože Slavia se dotáhla ve třetí čtvrtině na rozdíl jediného bodu. My jsme ale nepovolili soupeři překlopit skóre na svoji stranu, v poslední čtvrtce jsme už náš náskok jen navyšovali. Bylo to tím, že jsme ještě přidali v obraně, což umíme, a vyhráli jsme vyšším rozdílem, za což jsme hrozně rádi. Důvodem vítězství bylo to, že jsme pokryli dobře střílející Slavii, která nám dala jen čtyři trojky. Také se nám ve druhé půli dařilo bránit pod košem, kde jsme nedostávali tolik jednoduchých košů. A jakmile soupeř nedal koš, hráli jsme rychle dopředu, což potřebujeme."

Pavel Beneš, trenér Slavia Praha: "Gratuluji domácím k naprosto zaslouženému vítězství, byli po celou dobu utkání o pár bodů vpředu. Jsem velmi rozezlen na své hráče, protože se zřejmě uspokojili tím, že máme v tabulce už dvě výhry. To, jak přistoupili k utkání, přestože nám chyběli tři až čtyři hráči, je naprosto neuvěřitelné. Tohle nemohu respektovat. Naši hráči nehráli kontaktně, nehráli fyzický basketbal. Jsme nováček a musíme bojovat v každé minutě s každým soupeřem. Domácí nebyli lepší o dvacet bodů a hráči to ode mě pocítí."

Hráči po utkání:

Matěj Svoboda, křídlo BK ARMEX Děčín: "K zápasu jsme přistupovali s velikým respektem, protože jsme se se Slavií už dvakrát potkali v přípravě a vždy to skončilo remízou. První zápas se kvůli špatné palubovce ukončil po třech čtvrtinách za nerozhodného stavu, tady doma jsme hráli ve Federálním poháru opět nerozhodně a porazili ji až v prodloužení. Slavia tedy měla náš respekt a šli jsme do zápasu naplno. Stejně jako v předchozích zápasech rozhodla naše fyzička, když jsme v poslední čtvrtině dokázali udržet vysokou energii a zápas tam definitivně zlomili v náš prospěch. Díky dobré obraně jsme hráli rychle dopředu, snadno skórovali a nedovolili jsme Slavii se vrátit do zápasu."

Róbert Rožánek, rozehrávač Slavia Praha: "Určitě jsme chtěli zápas zvládnout jinak, než jak jsme ho nakonec zvládli. Prohráli jsme o dost bodů. Domácí byli agresivnější a chtěli vyhrát víc, než náš tým, což se jim nakonec podařilo. Nám se nepovedly nějaké akce, dali jsme hlavy dolů a domácí hnáni svými fanoušky šli za výhrou. Pak už bylo těžké se vrátit."

BK ARMEX Děčín - Slavia Praha 80:63 (22:16, 41:36, 59:52)

Body Děčína: Svoboda 22 (1x 3, 8 doskoků, 2 zisky, 4 získané fauly), Pomikálek 14 (1x 3, 7 doskoků), Kroutil 12 (2x 3), Nichols 10 (8 asistencí), Mach 6, Macháč 5, Walton 4 (4 asistence, 4 získané fauly), Žikla 4, Josipovič 3.

Body Slavie: Dworsky 20 (4 asistence), Rožánek 16 (2x 3), Bruner 9 (1), Jelínek 8, Páleník 5 (1), Sýkora 5 (9 doskoků).

Střelba za 2 body 29/47:22/46, za 3 body 4/19:4/16, TH 10/16:7/10. Doskoky 43:30 (útočné 16:9), asistence 16:9, ztráty 12:11, fauly 16:19. Diváci: 710.