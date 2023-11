Tohle vítězství potřebovali. Děčínští basketbalisté doma porazili nebezpečný Kolín 89:70 a srovnali si sezónní bilanci na pět výher a pět porážek. Zůstali tak ve středu tabulky Kooperativa NBL.

Matěj Svoboda nasázel Kolínu 29 bodů, přispěl k výhře 89:70. | Foto: Luděk Černý

Do zápasu lépe vstoupili svěřenci zkušeného kouče Predraga Benáčka, první čtvrtinu vyhráli 24:21. „Pro nás těžký zápas, který jsme chtěli zvládnout. Kolín v první čtvrtce ukázal to, co ho zdobí a čeho jsme se nejvíce obávali, tedy trojková střelba. My jsme v obraně tak nějak pozičně byli, ale soupeř proměnil z osmi pokusů hned šest,“ přiznal Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Od druhé desetiminutovky ale Válečníci přidali v obraně a začali skóre pomalu otáčet. V poločase už měl čtyřbodový náskok, ve druhé půli na palubovce kraloval. „První čtvrtinu jsme tedy prohráli, pak jsme si ale řekli, že musíme jít do obrany s mnohem větší intenzitou na hráče s míčem. To se nám povedlo a to byl vlastně hlavní důvod toho, proč jsme utkání zvládli. Naší mantrou je, že když budeme dobře bránit, můžeme hrát s kýmkoliv. Když ale soupeři necháme prostor, můžeme pro změnu s kýmkoliv prohrát,“ dodal Grepl.

„Dnes rozhodlo to, že jsme Děčínu nechali hodně útočných doskoků. Také jsme vyrobili dvacet ztrát, a z toho jsme dostali kolem čtyřiceti bodů. Ve druhém poločase hrál Děčín výborně, převálcoval nás a zaslouženě vyhrál. Naše zdržení v koloně nemělo vliv, rozhodovalo se ve druhém poločase. Ale možná nás to ovlivnilo v nekoncentrovanosti v první čtvrtině,“ řekl Predrag Benáček, kouč Kolína.

Válečníci vyprodukovali celkem o deset střel více a především ve dvojkách drtivě vyhráli (25/48:14/33). Hosté dali naopak o tři trojky více, ale nedařilo se jim v šestkách. Děčín vyhrál na doskoku 43:40, na body z druhých šancí dokonce 16:7. Válečníci měli také více asistencí (21:18), výrazně méně ztrát (8:18), na zisky rozdrtili Kolín 14:5 a na body z brejků 26:9. V souboji laviček ovšem vyhrála ta kolínská 17:31.

Děčín už poněkolikáté v této sezóně táhl Matěj Svoboda, který těžil s geniálních přihrávek Waltona a díky své rychlosti unikal obraně. Nakonec nastřílel 29 bodů. V koncovce utkání se na 13 bodů vyšplhal Kroutil, který byl ale dlouhou dobu jen na dvou bodech. Zraněný Pomikálek stihl za 20 minut 12 bodů, Walton přidal double-double za 11 bodů a 11 asistencí. Carter dlouho trápil soupeře v obraně, o čemž svědčí hned 8 zisků! V závěru se pak prostřílel na 10 bodů. Šturanovič dal 7 bodů, když se mu pod košem příliš nedařilo a minul řadu tutovek.

Drzý Slowiak zapsal rovněž 7 bodů, Mach měl 6 útočných doskoků a předvedl lepší výkon než minule. Macháč se sice vyfauloval už ve třetí čtvrtce a nedal žádný bod, ale v obraně si odvedl své.Kolín začal dobře, ale postupně uvadal. Lídrem byl Novotný se 14 body, Goga a Halada přidali shodně po 11 bodech, Smith zapsal 10 bodů a ve druhém poločase už vlastně nehrál. Ani druhému Američanovi Redparthovi se nedařilo, Číž dal jen dvě trojky, Petráš leckdy zcela sám pod košem neustále hledal spoluhráče na perimetru a dal rovněž 6 bodů.

BK ARMEX Děčín - BC GEOSAN Kolín 89:70 (21:24, 44:40, 63:53)

Body Děčína: Svoboda 29 (3x 3), Kroutil 13 (3), Pomikálek 12 (2), Walton 11 (1x 3, 11 asistencí), Carter 10 (8 zisků), Slowiak 7, Šturanovič 7 (8 doskoků, 6 získaných faulů).

Body Kolína: Novotný 14 (3x 3), Halada 11 (1x 3, 8 doskoků), Goga 11 (2x 3, 5 asistencí), Smith 10 (2x 3), Stegbauer 7 (1), Petráš 6 (7 doskoků), Číž 6 (2x 3, 5 asistencí), Redparth 3 (1x 3), Novák 2.

Střelba za 2 body 25/48:14/33, za 3 body 9/26:12/31, TH 12/15:6/12. Doskoky 43:40 (útočné 15:13), asistence 21:18, ztráty 8:18, fauly 16:16. Diváci: 1180.