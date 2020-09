„Na schůzi klubů jsme se domluvili na přesných pravidlech při organizaci utkání, před nimi i po nich. Základem je, že kluby se zavázaly dodržovat všechna nařízení státu a krajských hygienických stanic. Nad rámec těchto pravidel jsme si domluvili i vlastní hygienická a bezpečností pravidla, týkající se dezinfekcí, nošení roušek a chování na hřišti i mimo něj, což vše kluby jednohlasně schválily,“ informoval předseda Asociace ligových klubů NBL Tomáš Kotrč.

Opatření se dotýkají i fanoušků, kteří musí mít roušky. Kluby jsou limitovány kapacitou nejvýš 500 lidí na sektor s vlastním vchodem. Není povolen jakýkoli kontakt fanoušků s hráči. „Já si myslím, že fanoušci jsou natolik inteligentní a disciplinovaní, že právě tohle pravidlo budou respektovat,“ míní generální manažer Válečníků z Děčína Lukáš Houser.

„Je důležité, že mohou lidé chodit na basket, byť s rouškami, než abychom hráli před prázdnými tribunami,“ přidal manažer ústecké Slunety Tomáš Hrubý.

Kdyby se však situace z horšila, je připravený krizový scénář. Vnikla by „bublina“ po vzoru NBA, kde hrají týmu v uzavřeném areálu v Orlandu bez přítomnosti diváků.

„Možná varianta to je. Vše budeme řešit podle aktuální situace. Nadstavba by případně mohla být odehrána na jednom místě formou turnaje. Budeme se nicméně snažit odehrát sezonu v maximálním počtu utkání a s využitím všech dostupných možností ji celou dokončit,“ ubezpečil Kotrč.

„Je dobře, že se svaz připravuje na všechny možné varianty, které by mohly nastat. Samozřejmě by se to pak řešilo ze dne na den, ale já věřím, že zavedení roušek je posledním výrazným opatřením,“ řekl Hrubý.

„Teď na to připraveni nejsme. V každém případě chtějí všichni hrát a soutěž dohrát. Takže podporujeme všechny kroky, které znamenají dohrání sezony,“ doplnil Houser.