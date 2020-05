Základní část týmové soutěže vyhrálo Ústí nad Labem. Válečníci, kteří dlouho vedli, nakonec skončili třetí. V play-off je čeká druhá Opava. V individuální soutěži bude mít Děčín dvě želízka v ohni – Filipa Kroutila a Ondřeje Šišku. Oba se probojovali do nejlepší osmičky.

„Koncept soutěže je velice zajímavý, a to jak pro hráče tak hlavně pro diváky. Jsem velice rád, že i v této době dokázalo něco takového vzniknout,“ přiznal děčínský Filip Kroutil.

Ten zazářil ve 3. kole, kdy nasázel 22 trojek z 29 pokusů. V play-off narazí Kroutil na sedmého Štěpána Svoboda z Ostravy. Šestý Ondřej Šiška si to pak rozdá právě s ústeckým Maděrou.

„Všichni chtějí podat co nejlepší výkon, takže já bych se nejraději viděl ve finále s Luďkem Jurečkou. Pokud to bude padat jako v prvním kole, tak bych se o postup neměl bát,“ myslí si Kroutil.

V týmové soutěži narazí Děčín na Opavu. „Myslím, že každý hráč jde do zápasu, respektive do této soutěže s tím, že chce vyhrát a podat co nejlepší výkon. A my nejsme výjimka. Kord, když se jedná o semifinále proti Opavě,“ usmál se Kroutil.

Děčínský křídelník bere soutěž jako zajímavou a netradiční zkušenost. „Přiznám se, že to moc přirozený není, Rozhodně to nijak neubírá na soutěživosti. Rozhodně zajímavá zkušenost,“ konstatoval.

„Nějaká minimální náplast na předčasný konec sezóny to je, ale náhrada bohužel zdaleka ne. Myslím, že jsou za to však všichni rádi, protože to nabourává stereotyp každodenních individuálních tréninků,“ dodal Filip Kroutil.

Jaký je tedy další formát celé soutěže? V týmech, které přijdou na řadu ve středu, se střetnou dvě semifinálové dvojice, vítězové postoupí do finále. O třetí místo se nehraje, bronz připadne tomu, kdo bude mít lepší skóre z obou poražených. „Vždy odstřílí trestné hody dvojice jednoho týmu, pak dvojice soupeře. Pak se půjde na trojky a nakonec na střely z půlky,“ přiblížil formát Michal Ježdík, bývalý basketbalista a kouč, jenž se podílel na tvorbě formátu soutěže.

Mezi jednotlivci se rovněž půjde klasickým pavoukem,. Jeden z dvojice pak vždy odstřílí trestné hody, následovat bude soupeř, pak přijdou na řadu trojkové pokusy a nakonec long shoty, tedy hody z poloviny hřiště.„V jednotlivcích hrajemei o třetí místo,“ dodal Ježdík s tím, že bronzový hráč bere odměnu 10 000 Kč, stříbrný dvojnásobek a vítěz si odnese 30 000 Kč.

Také individuální play-off bude na programu od 17.30, a to příští sobotu 9. května. Do týmového play-off nominují trenéři dva vybrané hráče ze svého týmu.

Za Děčín postupně stříleli Žikla (48), Ježek (49), Kroutil (76), Šiška (66), Pomikálek (44) a Feštr (32).

Kroutil a Šiška svá kola ovládli. Jak se jim bude dařit v play-off?