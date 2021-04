Pořadí na prvních čtyřech místech a následné nasazení do předkola play-off se může změnit. O sedmé místo bojují jen dva – aktuálně sedmé Ústí (15-16) a o výhru zpět stojící Hradec (14-17).

Pokud ve svém utkání zvítězí SLUNETA nad Hradcem, není co řešit a bere 7. místo ona. Pokud ale uspějí Sokoli, dorovnají Ústí a bude se počítat. Kdyby ve druhém utkání zároveň vyhrál Děčín, bude to jen mezi Ústím a Hradcem a tam by na vzájemné zápasy zabral sedmičku Hradec, který by při shodě bilancí 15-17 měl lepší vzájemné zápasy (3-1).

Pokud by spolu s Hradcem ve druhém utkání zvítězily Svitavy a počítaly se tři celky s bilancí 15-17, dopadlo by to následovně: Hradec by opět skončil nejlépe s 6-2 a Svitavy s Ústím by se srovnaly na 3-5 a na lepší vzájemné zápasy by byly osmé Svitavy a Ústí až deváté.

Osmá příčka je aktuálně možným maximem už jen pro Tury a Děčín. Vyhrají-li svá utkání Hradec i Svitavy, situaci při shodě bilancí tří už známe (7. Hradec, 8. Svitavy, 9. Ústí). Prohraje-li Hradec a vyhrají-li Svitavy, jsou osmé ony a Sokoli končí devátí. Prohraje-li Hradec a zároveň i Svitavy, budou tyto dva celky spolu s Děčínem (nyní 13-18) zarovnány na bilanci 14-18 a znovu se bude víc počítat.

Hradec předčil Tury 3-1. Děčín to má s Hradcem 3-1 a se Svitavami by to při výhře měl 2-2. Děčín by tak byl s 5-3 nejlepší a bral by osmou pozici, Hradec by se 4-4 skončil devátý a Svitavy s 3-5 až desáté. „Potřebujeme ve Svitavách vyhrát, to je jasné. Tuři naposledy doma porazili o dvanáct bodů Ústí, na vlastní palubovce jsou hodně silní. My jsme si konečně užili pocit venkovní výhry, i když to v Ostravě nebyl z naší strany přesvědčivý výkon. Ale výhra, je výhra. Ve Svitavách chceme odevzdat co nejlepší výkon a rádi bychom před předkolem play-off měli lepší, než desátou pozici,“ podotkl Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Jak to bude v samotném předkole play-off? Pozice se nepřebírají. Tudíž lépe postavený tým po skupině A2 jde na druhý tým v A1 a hůře postavený celek jde na Nymburk.

Autor čerpal z webu nbl.basketball!