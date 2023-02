Ústečtí basketbalisté jdou do utkání se sérií deseti vítězství v řadě. Děčín zase v rámci prvního kola nadstavby dokázal vyhrát na horké půdě v Brně. „Ústí má aktuálně výbornou formu. Budou rozhodovat detaily. My musíme být prostě připraveni úplně na všechno. Pokud nebudeme precizní a disciplinovaní na obou stranách hřiště, bude velmi těžké uspět. V Brně jsme si zvedli sebevědomí, na to se pokusíme navázat,“ říká před utkáním Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.