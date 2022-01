Bitva o krále severu rozhodne o tom, který celek proklouzne do první osmičky a další část sezóny stráví v nadstavbové skupině A1, a kdo spadne do A2, kde se utkají poslední čtyři týmy základní části.

Důležitost zápasu nejlépe vysvětlují slova ústeckého Tomáše Hrubého: „Za osm a půl roku, které působím v roli generálního manažera klubu, jsem takto důležitý zápas nezažil. Ano, hráli jsme třeba sedmý čtvrtfinálový duel play-off v Pardubicích, ale to bylo venku, a navíc jsme mohli pouze překvapit, nebyli jsme favorit. Teď jsme doma a nebudu zastírat, že na nás je daleko větší tlak, než na Děčín. Oni mohou pouze získat, my naopak můžeme jen ztratit,“ hlásí rezolutně.

Šiška: Máme výhodu, že jsme si tenhle zápas prostě zasloužili

A má pravdu. Ústí si před sezónou vytyčilo postup do A1 jako první hlavní cíl, naopak Děčín s omlazeným a víceméně českým kádrem načal ročník katastrofálně. Bilance dvou výher a sedmi porážek vypadala hrozivě, jenže… Pak přišlo první derby s Ústím a výhra o 16 bodů, která napumpovala Válečníkům první, byť ještě slabou dávku optimismu. Greplův výběr pak sice ještě třikrát prohrál, v prosinci ale nastartoval fantastickou stíhací jízdu. Šest výher a jen dvě porážky, z toho jedna o pouhých sedm bodů s Nymburkem!

I díky tomu bude mít nadcházející severočeské derby mnohonásobně větší náboj. „Do zápasu jdeme s pokorou, ale také s jasným cílem vyhrát. Chceme Děčínu vrátit dvě letošní porážky (krom ligové také vyřazení v Českém poháru, pozn. autora) a urvat postup do A1. Strašně se na to střetnutí těšíme, ještě ani nezačal, a už budí emoce. Mohli jsme hrát poslední utkání o postup třeba s Kolínem, ale osud tomu chtěl tak, že rozhodne derby s Děčínem. Zápas prestižnější, než s kýmkoliv jiným. Věřím, že si to užijí úplně všichni,“ dodává Hrubý.

Favoritem jsou Válečníci. Jak už bylo napsáno, jsou aktuálně v parádním laufu. Své výkony chtějí potvrdit i ve třetím derby sezony.

Bitva o elitní skupinu? Šotnar obavy nemá, Slunetě věří

„Po tom, jak se tabulka vyvrbila, a jak se v posledních šesti týdnech liga vyvíjela, je to určitě utkání sezony. Dostali jsme se do zápasu, ve který jsme ani nedoufali. A kdyby se na poslední chvíli podařilo urvat skupinu A1, bylo by to pro nás super! Doufám, že do Ústí přijede co nejvíc našich fanoušků, jejichž podpora bude hodně vítaná. My se na derby těšíme, protože jsme vstali z mrtvých a chceme se porvat o co nejlepší výsledek. Z prakticky nulové šance to teď máme ve svých rukou a uděláme pro postup všechno,“ vyzývá válečnické tábory i svůj tým trenér BK ARMEX Děčín Tomáš Grepl.

Co podle něj může hrát v posledním zápase základní části důležitou roli? „Rozhodovat bude momentální forma a to, jak se na zápas vyspí klíčoví hráči. Za mou dobu v Děčíně už se několikrát stalo, že Ústí vyhrálo v Děčíně, nebo my v Ústí, pravidlo můj dům – můj hrad tak v žádném případě neplatí,“ dodal Grepl

Jaká škoda, že kvůli pandemii koronaviru nemůže do haly na ústecké Slunetě víc než tisícovka diváků. Jinak není pochyb o tom, že by bylo narváno po strop. Drama v základní části totiž nemůže mít lepší rozuzlení.

Souboj dvou nesmiřitelných rivalů. Emoce na hřišti, vřava v hledišti, nasazení. To vše se v tomto třaskavém mači zněkolikanásobí. Dotáhne nejužitečnější ligový hráč za měsíc prosinec, děčínský Ondřej Šiška, neskutečnou stíhací jízdu Válečníků? Nebo rozhodne exděčínský Lamb Autrey, jemuž fanoušci nemohou zapomenout přestup do Ústí? A nebo vystřelí účast mezi elitní osmičkou svému týmu úplně někdo jiný? Start je netradičně v sobotu v 18 hodin ve Sportcentru Sluneta.