Grepl se vrací po třech zápasech, ve kterých Děčín vedl zaskakující trenér Robert Landa. Byly z toho dvě výhry. „Olomoucko má aktuálně velmi mladé mužstvo. Nyní spoléhá hlavně na hráče z perimetru Váňu, Pekárka, Kouřila a našeho bývalého hráč Lukáše Feštra, který se opět proti bývalému klubu bude chtít vytáhnout,“ zdůraznil Grepl, kterému bude scházet zraněný kapitán Šimon Ježek.

Pro tým z Hané jde o poslední vystoupení v této sezoně, aktuálně pátý tým nadstavbové skupiny A2 už se nemůže v tabulce posunout. „Uděláme maximum, abychom se rozloučili vítězstvím. Může se to podařit, přestože Děčín bude mít velkou motivaci poskočit v tabulce skupiny nahoru. Bojuje o co nejlepší postavení před začátkem předkola. Máme drobnou výhodu, protože můžeme hrát v naprostém klidu a bez nějakého tlaku. Doufám, že se do sestavy vrátí někteří kluci po zranění. V širší rotaci bychom měli větší šanci uspět,“ poznamenal před zápasem kouč BK Olomoucko Michal Pešta.

Vzájemné zápasy jsou letos za Děčín. Ten vyhrál dvakrát doma (89:73 a 85:66), na půdě Olomoucka slavili domácí (91:77). „Čeká nás zápas se soupeřem, který už nemá šanci na předkolo play-off. Právě tento element se musí odrazit na naší hře. Musíme zkrátka chtít vyhrát víc. Důležitý bude vstup do zápasu po náročné cestě, je potřeba nepolevit v koncentraci po celou dobu. Olomoucko má mladý, běhavý tým a každý je nebezpečný, zvláště pak Lukáš Feštr, který nám dělal v posledním zápase velké potíže, jelikož je to pan basketbalista,“ má jasno Ondřej Šiška, rozehrávač BK ARMEX Děčín.

Utkání Olomoucko - Děčín startuje v pondělí 5. dubna. Zápas můžete sledovat ZDE.