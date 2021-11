Druholigoví basketbalisté BA LYNX Liberec se těší na pohárový svátek. V rámci 2. kola Českého poháru dorazí do tamní haly tým BK ARMEX Děčín, který je tradičním účastníkem Kooperativa NBL. Utkání startuje v úterý od 18 hodin.

Basketbalový trenér Tomáš Grepl. | Foto: Deník / Karel Pech

„Na zápas se samozřejmě těšíme, je to pro nás velká výzva a vlastně takové ocenění naší dlouhodobé práce. Jen tak si nevyzkoušíme konfrontaci s týmem z nejvyšší soutěže. Připravujeme se stejně, jako na každý zápas. Uvidíme, s jakou sestavou Děčín přijede. My do toho určitě půjdeme s plnou sestavou,“ prozradil Jan Pastyřík, kouč Liberce.