Důvodem odložení utkání je nedostatečný počet hráčů USK Praha, schopných nastoupit k utkání v řádném termínu, kdy do minimálního počtu chybí jeden hráč. Podle vyjádření pražského klubu jsou jeden až dva hráči neschopni nastoupit do utkání z důvodu onemocnění COVID- 19. Dalším třem až čtyřen hráčům se oproti hráčům z ostatních klubů KNBL prodloužila rekonvalescence po prodělaném onemocnění COVID-19.

Pivot Rikič působil v klubu pouze do konce prosince, P. Samoura odcestoval do USA (stejně jako další dva hráči ze soupisky USK Praha) a Ondřeje Sehnala uvolnil klub na zkoušku do Francie. Nikoho dalšího ze svého mládežnického programu USK Praha na soupisku nedoplnil.

„Klub BK ARMEX Děčín nesouhlasí s postupem USK Praha, nicméně respektuje rozhodnutí sportovního ředitele Kooperativa NBL o odložení utkání a o jeho novém termínu,“ stojí na facebookovém profilu děčínských basketbalistů.