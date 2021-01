„Proti USK nás stal hodně sil první poločas. Nehráli jsme dobře, pak jsme to museli dohánět. A to nám bralo síly. Po mentální stránce jsme samozřejmě v závěru byli nahoře, ale tělo už prostě bylo unavené. Nešlo nám všechno tak, jak bychom chtěli. Prospali jsme první poločas, v tom druhém to bylo úplně o něčem jiném. Ale stejně jsme prohráli,“ smutně pravil děčínský pivot Pavel Grunt.

Zápas 19. kola se na žádost USK přeložil ze soboty na pondělí. Důvod? Pražané měli kvůli různým absencím problém s hráčským kádrem. Proti Válečníkům už nastoupil Sehnal a také Proleta. Tito dva borci dohromady nasázeli 48 bodů. „Nechci spekulovat. USK tam očividně mělo covidový problém. Někteří hráči prostě nemohli nastoupit. Třeba Michal Mareš tam ještě kašlal jako blázen. Samozřejmě tahali čas, aby mohli přitáhnout posily. Přítomnost Ondry Sehnala a Prolety pak pro ně byla klíčová,“ přiznal.

Basketbalový svaz na poslední chvíli přemýšlí o změně nadstavbové části. Místo osmi prvních celků by mohlo do elitní skupiny postoupit pouze prvních šest. Svěřenci Tomáše Grepla jsou aktuálně desátí, na šesté Ústí ztrácí jedinou výhru. Program do konce základní části? Derby v Ústí, domácí zápas proti devátým Svitavám a pak cesta na půdu čtvrtého Kolína. „Chtěli jsme v Praze vyhrát, ale nepovedlo se. Teď už situaci nemáme ve svých rukou. Musíme se snažit poslední tři zápasy vyhrát a ještě s co nejlepším skóre. Otázkou je, zda se ještě ten formát nezmění. To se brzy dovíme,“ konstatoval Grunt.

Ve středu 20. ledna navíc čeká na Děčín tuzemský pohár. Na palubovce Kolína zahájí osmifinálový dvojboj. „Upřímně. Moc se nám to nehodí. Máme taky své zdravotní problémy. Samozřejmě chceme vyhrát i v poháru, to se nemění. Ale bude to těžký,“ má jasno pivot BK ARMEX Děčín.

Grunta v minulosti často brzdila zranění. Aktuálně se mu vyhýbají. I když proti Nymburku měl problémy s ramenem. „Dostal jsem do něj ránu. Naštěstí to není nic vážného. Je to jenom pohmožděné,ultrazvuk dopadl dobře. Je pravda, že nejsem moc schopný trénovat. Ale na zápas jsem si to nechal opíchnout a nastoupil,“ zdůraznil.

Co v závěru základní části zlepšit, aby Válečníci prolomili lednovou krizi? Grunt má jasno. „Musíme se vyvarovat těch našich výkyvů. Je potřeba, abychom hráli 40 minut konzistentní basketbal. Je potřeba zpřesnit střelbu. Těch střeleckých pokusů máme hodně, fakt kvanta. Hlavně z dálky. Ale nepadne to a hned to máte v hlavě. Také se musíme soustředit jenom na zápas, nesmíme se nechat rozptyloval něčím jiným,“ dodal na závěr.