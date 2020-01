Oba zástupci severních Čech v Národní basketbalové lize, tedy nyní šesté Ústí nad Labem i osmý Děčín, se v nadstavbě dostanou do elitní osmičky skupiny A1. Středeční závěrečné 22. kolo nejvyšší soutěže na tom už nic nezmění.

Před vlastním publikem se představí děčínští Válečníci, do „Maroldovky“ jedou ambiciózní Pardubice (17.30).

„Pardubice jsou vedené vedené rozehrávačem Tomášem Vyoralem, který hraje ve výborné formě. Kromě Vyorala spoléhá náš dnešní soupeř na zkušené podkošové hráče Nečase, Švrdlíka, Kohouta a Slaninu. Budeme chtít předvést lepší útočný výkon, než v posledním ligovém zápase na USK,“ připomněl sobotní porážku 78:96 Tomáš Grepl, trenér BK Armex Děčín.

Ten bude postrádat pivoty Roberta Landu a Pavla Grunta, otazník visí nad startem Tomáše Pomikálka, který odkulhal z palubovky v poslední minutě střetnutí s vysokoškoláky.

Třebaže je o účastnících nadstavbových skupin už jasno, nicméně každá výhra se počítá. To platí o duelu ústecké Slunety v Ostravě (18:00).

„Ještě dnes mám v živé paměti náš domácí zápas z poloviny listopadu, který jsme rozhodli až v prodloužení po neskutečném výkonu ostravského Nabělka. Ostrava od té doby urazila kus cesty a jejich výkony nabraly na kvalitě. Sestava se rozrostla o dva podkošové hráče – Heinzl, Calloway. Nečeká nás snadný zápas, ale jednoznačně chceme potvrdit roli favorita a přivézt do Ústí dva body,“ řekl ústecký trenér Antonín Pištěcký, jehož tým se v případě výhry a současně porážky Olomoucka v Opavě může dostat na 5. místo.

„Během posledních zápasů nebyla naše obrana úplně ideální, ale věřím, že nyní to bude lepší a nepustíme domácí do euforie, to by se nemuselo v tak specifickém prostředí vyplatit,“ uvedl ústecký křídelník Martin David.