Filipe, začneme tradiční otázkou. Jak jste se dostal do basketbalu?

Rodiče nás společně s bráchou a ségrou dali na basketbal. V Děčíně to byl hlavní sport. Ségra chtěla taky hrát, tak táta založil dívčí klub, který se později spojil s Děčínem. Táta se kdysi také staral o webové stránky děčínské basketbalové mládeže.

Jiný sport jste tedy nezkoušel?

Byla tam taková fotbalová epizoda. Brácha u něj vydržel měsíc, já asi týden. Ale asi nás to nebavilo a asi jsme ho ani nechtěli hrát.

Fotbal tedy nezaujal. Čím si vás získal právě basketbal?

Je tam daleko více faktorů. Basketbal v mládeži je hodně hravý. Když jsem byl malý, tak jsem byl hodně hyperaktivní. Jakmile se mohlo s něčím házet, byl jsem u toho. Takže basket byla jasná volba.

Vy jste do děčínského A týmu nakoukl hodně brzy, bylo vám 18 let. Jak jste se od té doby basketbalově změnil?

Jsem více rozvážnější. Když jsem byl mladší, dělal jsem nesmysly. Jako většina mladých hráčů. Běhal jsem, kam jsem neměl, byl jsem roztěkaný. Posunul jsem se ve střelbě, to je hlavní skok. Když jsem přišel do Děčína, nebyl jsem zrovna vyhlášený střelec.

Letošní rok pro vás musí být ohledně basketbalu doslova mizerný.

Nestojí to za nic. Kdybych to vzal úplně od začátku, byla tam na jaře ta první karanténa. V létě jsem pak byl zraněný. Moc lidí to nevědělo, měl jsem natrženou šlachu. Celé prázdniny jsem nosil „botičku.“ Rozběhla se nová sezóna a přišla týmová karanténa. A následně čtvrté přerušení v roce. Přípravy před sezónou jsou pro drtivou většinu hráčů nejméně oblíbenou části sezóny. My to měli už čtyřikrát. Kdo s radostí neběhá venku do kopce, tak se mu to nelíbí. Nedá se nic dělat, snad se to dostane do normálu, snad už se to nepřeruší.

Vy byste měli začít hrát už tento týden, je to tak?

Ano, v pátek bychom měli hrát v Pardubicích, v pondělí pak doma derby proti Ústí nad Labem. Otázkou je, jak bude probíhat testování a jak dlouho bude testy platné.

Vidíte, testování. Co říkáte na to, že byste se měli testovat před každým zápasem?

Z mého pohledu to bude utrpení. První dva, tři týdny se to dá vydržet. Ale při představě, že nám budou dva měsíce strkat tyč do nosu, pak už to asi nebude nic příjemného. Já doufám, že to testování nebude tak intenzivní. Že se to po třech týdnech uvolní a bude se na testy chodit třeba jednou za měsíc.

Budete mít hodně nabitý program. Nebude vám vadit, že zápasy půjdou v rychlém sledu?

Určitě to vadit nebude. Myslím, že to je vidět na trénincích. Dělám basketbal, abych mohl hrát zápasy. Pokud to bude pondělí, středa, sobota, tak je to ideální.

Mimochodem, sourozenci už basketbal nehrají?

Starší brácha a ségra ne. Mladší brácha hraje za U 14. Teda myslím. Nevíme, jaké cíle má. Zatím ho to baví. Je vysoký a široký, takže je to další pivot do A týmu (smích).

Vy jste se dlouho pokoušel o studium na ústecké UJEP. Konečně se zadařilo.

Ano, studuji společně spolu se spoluhráči Edou Kotáskem, Martinem Machem a Lukášem Bobkem. Snažíme, máme už nějaké zápočty a kredity. Díky koronavirové situaci máme virtuální výuku. To znamená, že přednášky jsou od učitelů nahrané a my si je můžeme zpětně pustit. To nám hraje do karet. Navíc jsem podali žádost na připojení k projektu Victoria od MŠMT. Pokud jste sportovec, nebo umělec, tak vám projekt zařídí individuální studium a stipendium.

Proč zrovna obor geografie?

Mě bylo jasné, že asi nemůžu jít do Prahy studovat práva (smích). Zvolil jsem to, co mě bavilo na střední škole. Navíc se to dá skloubit s basketem.

Takže studujete, abyste měl kromě basketbalu nějaká zadní vrátka?

Určitě, je to to tak. Zase bych na sto procent nechtěl být učitelem. Přinejhorším by to asi tak dopadlo.

Mimochodem jste taká zasnoubený. Kdy bude svatba?

(smích). Bude příští rok v červnu, snad se nám neodloží. Máme zamluvený soukromý penzion, okolo je samota. Tak snad to půjde na „tajňačku“.

Budete se na svatbě podílet organizačně?

(smích). Naštěstí ne, nic zařizovat nemusím. Všechno je na mé snoubence.

Vaše zápasy často navštěvují rodiče. Řešíte pak s tátou své výkony?

Ano, táta s mámou jdou na všechny zápasy. Pokud jim to čas dovolíš. S taťkou občas prohodíme pár slov. Ale moc dobře ví, že o hodnocení nestojím (smích). Stačí, když mě trenér řekne, co dělám špatně. Na tohle je spíš můj děda, ten je do toho blázen. Na zápasy nemůže, je už přeci jen starší a bydlí v Jiříkově. Ten by to rozebíral od rána do večera. Jednou za měsíc, když dorazím na návštěvu, mě jenom diktuje, co jsem udělal špatně (smích).

Chcete mít celou basketbalovou kariéru spojenou s Děčínem?

Vždy je to otázka nějaké nabídky. Kdyby přišla z lepší ligy, nebo lepšího klubu, přemýšlel bych, co dál. Já jsem ale celý život v Děčíně, patřím do kádru jednoho z nejlepších českých týmů. Nemám zatím důvod něco měnit.

A byly nějaké nabídky?

Nějaké nabídky by se našly, ale vždy to prostě vyhrál Děčín.

Máte nějaké vysněné angažmá?

Stejnou otázku mi dal Pavel Budínský v době, kdy jsem začal v áčku. Já odpověděl – minimálně Euroliga. Pan Budínský se jenom zasmál. Vysoké cíle si dává asi každý, málokdo je ale splní. Basketbal je pro mě životní láska, ale dokážu hrát za menší peníze tam, kde se mi líbí a jsem tam spokojený. Dám příklad. Pokud by přišla nabídka z Bundesligy, ale bylo by to nějaké hrozné město, zůstal bych v Děčíně. Nebyla by to otázka peněz.

Už teď je jasné, že koronavirové období negativně promluví do financování sportu. Vy jste šli také s výplatou dolů, ne?

Ano, bylo to v té první vlně, přišlo snížení o pár procent. Ale rozhodně nic dramatického. Momentálně se naštěstí nic podobného neděje. Otázka je, jak se vše bude vyvíjet, jestli se sezóna dohraje.

Liga by se měla rozběhnout, ale na dlouhou dobu bez diváků. Hrát v Děčíně před prázdnou halou bude hodně podivné.

Vy jste si nevšiml? My máme přece diváky na plátně (smích). Teď vážně. Bez fanoušků to bude hodně zvláštní. I pro nás je divné, když slyšíme každí slovo. Hrát bez fanoušků v domácí hale je jako hrát někde venku.

Máte velmi mladý a méně zkušený kádr, fanoušci budou muset být hodně trpěliví. Výsledky asi nebudou takové, jako v minulých letech.

Já si myslím, že pokud lidé basketbalu rozumí, tak nebudou jenom hejtovat a pochopí, jaká je tady situace. Musí být trpěliví a být s námi. Věřím, že nás budou podporovat. Musí se tady vybudovat nový tým, který pak bude třeba pět let fungovat. Hráči se otrkají, vyspějí, naberou zkušenosti. A bude to vypadat jinak.