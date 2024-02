Psal se 12. leden 2019. Právě v tento den děčínští basketbalisté naposledy vyhráli v Opavě. Na další vítězství čekali čtyři roky. V sobotu 3. února tam totiž zvítězili 85:81 a udrželi v nadstavbové skupině A 1 čtvrté místo.

Walton a jeho závěrečné tři body proti Opavě. | Video: nbl.basketball.cz

Klíčovou postavou víkendového šlágru byl děčínský rozehrávač A. J. Walton, který nastřílel 27 bodů (dvojky 2/4, trojky 5/7, TH 8/9), k tomu přidal 7 asistencí a 4 zisky. Pro oporu Válečníků byla utkání v Opavě o to důležitější, jelikož to první na půdě soupeře kvůli vyloučení nedohrál.

„No, já radši žvýkal žvýkačku (směje se), úplně celý zápas. Normálně nežvýkám, protože rád hodně mluvím, nejen na soupeře, ale hlavně na spoluhráče, aby věděli, jestli jsou jeden na jednoho. Hlavně v obraně, abychom fungovali efektivněji,“ usmál se v rozhovoru pro webový portál nbl.basketball.cz. Ve středu 7. února hostí BK ARMEX Děčín od 18 hodin Kolín.

Jak složité bylo v sobotu udržet emoce pod kontrolou právě v duelu v Opavě?

To bylo hodně těžké. Zápasy tam jsou prostě emocemi nabité, už jen proto, jak dobrý a zkušený tým s chytrými hráči je Opava. My tam ale konečně dokázali vyhrát a to pro nás znamená velkou úlevu.

Možná jste někdy i rád, že nerozumíte každému českému slovu, které na vaši hlavu z hlediště přiletí…

Já tedy rozumím poměrně dobře a to mě nutí hrát s ještě větší intenzitou. Vím, co všechno špatného se tu o mně nebo našem týmu říká. To všemu na těch emocích ještě přidává. (usměje se)

Nicméně předpokládám, že tentokrát jste byl odhodlán nenechat se vyprovokovat ničím a nikým, aby se vaše vyloučení už neopakovalo.

Jo, udělal jsem maximum, abych se soustředil jen na sebe a na to, co mohu ovlivnit, což je moje hra a to, jak vedu tým. Chtěl jsem být nejlepším možným hráčem. Věděli jsme, že i domácí budou mít nějaké bodové šňůry a museli jsme zvládnout se s tím vyrovnat a překonat to.

Zdroj: Petr Widenka

K pár horkým momentům ale jisté došlo. Jak jste je zvládl?

No, já radši žvýkal žvýkačku (směje se), úplně celý zápas. Normálně nežvýkám, protože rád hodně mluvím, nejen na soupeře, ale hlavně na spoluhráče, aby věděli, jestli jsou jeden na jednoho a tak dále. Hlavně v obraně, abychom fungovali efektivněji. Tentokrát jsem se ale rozhodl celou dobu žvýkat a moc nemluvit a soustředit se jen na sebe a svůj tým. Zase se ale do toho párkrát dostal spoluhráč Jordan Ogundiran s Farským z Opavy a já pak plnil roli uklidňovače. (usmívá se)

Trefil jste hned pět trojek ze sedmi, přičemž v půlce listopadu jste vsítil dokonce 8 z 12 v Pardubicích. Jinak přitom dáváte nejvýš dvě.

Já normálně ani nemám tolik pokusů, nejvýš tak čtyři pět, ale prostě mám strašně rád haly v Pardubicích a Opavě (směje se). Atmosféra je tam fajn, byť v Opavě na mě křičí všemi možnými výrazy. Já ale respektuju to, jak drží se svým týmem, a ta atmosféra mě ještě víc vybičuje k lepším výkonům. Lidi, kteří basketu opravdu rozumí, chápou mé emoce a nevidí někoho, kdo se chce chovat jako vůl.

Dvacet sekund před koncem jste vedli jen o bod. Pak jste svůj tým uklidnil pátou trojkou, navíc v závěru limitu na útok. Jak jste se po ní cítil? Nechtělo se vám obíhat celou halu?

To byla vážně velká střela. Já se cítil dobře, ale i tak jsem tu trojku střílet nechtěl. Jenže domácí mi ji dali a já věřil, že dám. A pak jsem chtěl, aby slavili i spoluhráči, protože mnozí v Opavě ještě s Děčínem nevyhráli, třeba Matěj Svoboda. Tím to pro ně bylo ještě speciálnější. My o tom vždycky mluvili, jak jsme tam pořád nevyhráli, takže tohle byla velká věc.

Walton řídil porážku Opavy. Premiéru v domácím dresu si odbyl mladý Pavelek

Pokud byste nevyhráli, už by váš dorovnalo Brno. Bude to ještě fuška uhájit aspoň čtvrtou příčku?

To rozhodně. Každý zápas je teď vyhratelný i prohratelný, tabulka je tak vyrovnaná! My musíme proto být soustředění každou vteřinu utkání. Momentálně to za Nymburkem a Opavou máme v rukou jak my, tak Ústí i Brno.

Ve středu jste v poháru vyřadili Ústí, které jste porazili i potřetí v sezoně, ale i tak je nyní už dvě výhry před vámi. Co pro vás tohle vítězství, po třech porážkách v lize, znamenalo?

Opravdu moc, pro klub i celé město. I proto, že Ty Nichols je teď v Ústí. Byl to hodně emocionální moment, navíc další derby, a to vždycky pro fanoušky i město znamená moc, někdy i víc než pro hráče. A my dokázali ubránit naše hřiště.

Lamb Autrey už se na sítích vyjádřil na adresu parťáka Ty Nicholse, že by měl letos získat cenu pro MVP NBL. Jak se na to tváří stále úřadující Nejužitečnější hráč?

Já sítě moc nesleduju, ale Ty jistě patří k top kandidátům. Já ovšem říkám, že jsme vyrovnaní (smích). Jasně, Ústí se teď daří o něco líp a Ty je top skórer ligy, ale my jsme hned za nimi, porazili jsme je dvakrát v základní části a i já jsem nahoře v řadě kategorií. Pokud to nakonec Ty získá, nebudu naštvaný, je pořád jako můj malý brácha, ale donutím ho si to vydřít. Tím si buďte jistí.

Zdroj: nbl.basketball.cz