Ondro, jaké důvody vás vedly k odchodu z Děčína?

Hlavním důvodem byla potřeba něco změnit. Určitě to nebylo rozhodnutí ze dne na den, dlouho jsem o tom přemýšlel. V poslední sezóně se nám nedařilo, navíc mě provázela zranění. Ta změna byla nutná.

Proč jste si vybral zrovna Kolín? Jiné nabídky nebyly?

Nebylo toho moc, ale nějaké jiné nabídky byly. Není tajemstvím, že o mě mělo zájem Ústí nad Labem. Jsem ale fanouškem Sparty a vím, co to znamená rivalita. Hrál jsem v Děčíně, do Ústí jsem prostě jít nemohl. Do Kolína jsem šel proto, že tam je vlastně česko-slovenský tým. Čím je člověk starší, tím víc ocení tu partu a pohodu v kabině. Navíc je Kolín uprostřed republiky, takže to mám na Moravu, kde mám rodinu, blíž. Ani nevím, kdo z Moravy by takhle zapustil v Děčíně kořeny (smích).

Ovlivnila vás nějak poslední sezona Děčína, která nebyla pro klub úspěšná?

Těžko říct, nad tím jsem moc nepřemýšlel. Je pravda, že kdyby to byla jedna sezona, tak by nad tím člověk mávl rukou. Ale nám se tohle stalo už třetím rokem. Myslím si, že tahle změna prospěje mě i samotnému Děčínu.

Zaslechl jsem, že to mezi vámi a trenérem Tomášem Greplem v závěru vašeho působení v Děčíně skřípalo. Je to pravda?

No, řeknu to takhle. Měli jsme spolu vztah asi jako Tom a Jerry. Věřím, že se rozcházíme v dobrém. Tomáš Grepl má zkušenosti z Bundesligy, hodně mi toho dal.

Vybral byste za těch sedm let ten nejlepší moment, na který v Děčíně nezapomenete?

Stalo se toho strašně moc. Ale v životě nezapomenu na naše poslední ligové stříbro. Měli jsme sérii porážek a nikdo s námi už nepočítal. My jsme se ale zvedli a nakonec to dotáhli do finále. To jsme poprvé hráli v Maroldovce. Tehdy byla narvaná k prasknutí, byla tam neskutečná atmosféra. Jasně, finále na zimáku taky super, ale za mě vyhrála ta Maroldovka.

Vy jste řekl, že jdete do Kolína kvůli česko-slovenské kabině. Přitom Děčín právě teď má posily z ciziny. To odcházíte právě včas, ne?

Když jsem šel do Děčína, tak jsem měl podobné důvody, jako mám teď při odchodu do Kolína. To hovoří za vše.

V Kolíně budete mít na rozehrávce super borce Adama Číže. Těšíte se?

No jasně. Adam je MPV ligy předminulé sezony. Věřím, že od něho odkoukám něco nového, že mě tréninky s ním zase někam posunou. Moc se těším.

Ale asi nebudete mít na rozehrávce klíčovou roli, jako v Děčíně. Jste na to připravený?

Já už jsem o tom bavil s trenérem Adamem Konvalinkou. Ani jeden z nás v tom problém nevidí. Teď docela letí trend, že často hrají oba rozehrávači. Já už na nějaké statistiky ani koukat nechci. Jestli budu hrát jeden zápas méně minut a druhý více je mi jedno. Pro mě je důležitější týmový úspěch. Po těch třech letech ve skupině A2 bych to ocenil.

Ambice Kolína budou v další sezoně poměrně vysoké, ne?

Když se podíváte na minulé sezony, tak Kolín má velmi dobrou kvalitu. Rád bych s Kolínem urval nějakou medaili.

Proběhla nějaká rozlučka s děčínskými spoluhráči?

Po sezoně jsme měli výšlap na Sněžku, strávili jsme poblíž dvě noci. Takže jsem to spojil právě s tou rozlučkou.

Jak se těšíte na první zápas v Děčíně v dresu Kolína?

Bude to hodně velký nezvyk. Ale vím, že děčínští fanoušci jsou super a rozumní. Chtěl bych jim ještě jednou poděkovat za ohromnou podporu. Teď ale hraji za Kolín a nebudu mít slitování (smích).