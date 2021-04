Série, která se hraje na dva zápasy a na konci se bude sčítat skóre z obou utkání, začíná v úterý 20. dubna na severu Čech. Odveta je na programu ve čtvrtek na půdě Hradce Králové. „Umístění po nadstavbě je zklamáním, závěr nám ale vyšel. Do týmu dobře zapadly posily, věřím, že přes Hradec postoupíme,“ zdůraznil Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Děčín skončil v nadstavbové skupině na čtvrtém místě, což zaručuje předkolo play-off. Jste s takovým výsledkem spokojený?

Do předkola jsme chtěli jít z co nejlepší možné pozice. Takže tady nejsme úplně spokojeni. Na druhou stranu jsme poslední tři zápasy vyhráli, dvakrát to bylo na palubovkách soupeřů. Myslím si, že do série s Hradcem vstupujeme dobře naladěni. Víme, že kdyby Ústí v posledním kole porazilo doma Hradec, skončili bychom druzí. Rozhodně to ale nebylo o posledním zápase. Měli jsme si to uhrát sami dřív.

Sérii začínáte doma, odveta se za dva dny hraje v Hradci. Může být někdo ve výhodě?

Nemyslím si to. Nám samozřejmě budou scházet diváci. Nechci se dotknout Hradce, ale naši fanoušci jsou nejlepší v lize. Hnali by nás jak doma, tak i v Hradci. Nedá se nic dělat, je to smutné. Právě kvůli fanouškům to chceme zvládnout a postoupit dál.

Jaké jsou podle vás šance na postup? V sezoně jste Hradec třikrát porazili.

Šance jsou určitě vyrovnané. Podařilo se nám posílit pod košem. Věřím, že Hradci budeme minimálně vyrovnaným soupeřem. Takové zápasy můžou rozhodovat maličkosti, počítat se bude každý bod. My se budeme soustředit na svůj výkon.

Pokud byste postoupili z předkola, tak byste ve čtvrtfinále narazili na Nymburk. To už by byl neřešitelný úkol.

Je to vlastně „odměna“ za to, že se nám nepodařilo dosáhnout na vyšší pozice. Ovlivnila to změna systému, která nás poslala do skupiny A2. Karty jsou ale rozdané, o čtvrtfinále nemluvíme, teď před námi stojí Hradec Králové.

Poslední dva zápasy odehrál pivot Craig Osaikhwuwuomwan. Nová posila se jeví poměrně dobře, že?

Souhlasím. My jsme někoho takového potřebovali od začátku sezony. Před startem sezony jsme byli už s jedním hráčem domluveni, nevěděli jsme ale, jak na tom budeme finančně. Byl by to velký risk. Do minulého týdne jsme navíc neměli jistou podporu od města. Nakonec se schválila dotace v určité výši a my mohli tým posílit.

Takže kdyby vám to město neodkleplo, Craig by tady nebyl?

Asi tak nějak. Ale to by v Děčíně nejspíš nebyl ligový basketbal vůbec. I tak byl pro nás problém v tom, že dotace se v Děčíně schvalovala pozdě. Naši soupeři znali podporu od svých měst dávno dopředu. My museli čekat v podstatě téměř do konce soutěže. Přesto našemu městu samozřejmě děkujeme za podporu.

Velmi dobře se také jeví Nathan Bradley, který přišel kvůli zranění kapitána Šimona Ježka.

Tady jsem hodně spokojený. Oba kluci jsou pozitivní a skvěle zapadli do týmu. Nathan nikdy neokusil profi basketbal, měl zkušenosti pouze na nižší univerzitní úrovni. Vyvíjí se velmi dobře.

Vy jste v poslední době zažili krušné období. Podruhé jste spadli do karantény, chyběl vám nemocný trenér Grepl, do Hradce jste jeli nadvakrát. To klukům moc nepřidalo, co?

My jsme to vyžrali se vším všudy. Po reprezentační pauze jsme sehráli dva zápasy, potom přišla karanténa. V podstatě jsme za 50 dní sehráli dva zápasy. Pak to bylo naopak, hráli jsme každý čtvrtý. Kromě Nymburka neměl v této části soutěže asi nikdo tak velkou porci zápasů. Bylo to náročné, během tří týdnů kluci odehráli osm zápasů, teď jsou tady další dva. Nebyl moc prostor na trénování. Myslím, že jsme se s tím statečně poprali. Pak tady byla ta cesta do Hradce…tyhle peripetie na dálnici nám taky zrovna moc nepomohly. Kluci byli dva dny na cestách a prakticky netrénovali. Nikdy jsem nezažil, abychom nedojeli k venkovnímu zápasu.

Taky jste asi nezažil, abyste na tři zápasy musel hledat náhradu za nemocného trenéra.

To určitě ne. Tahle sezona, která je ovlivněna složitou dobou, přináší spoustu nových situací. Musí se řešit, jsou to nové zkušenosti.

Jak podle vás zvládlo záskok duo Landa – Houška?

Kluci to zvládli dobře. Mají trenérské zkušenosti, tady problém nebyl. Děkuji jim za to, jak to pojali. Navíc si myslím, že kdybychom tehdy dojeli do Hradce na první pokus, byla šance na výhru určitě vyšší.

Až pojedete ve čtvrtek do Hradce, vyberete si jinou cestu?

Vzhledem k tomu, že pocházím z východních Čech, tak znám spoustu cest. Ale věřím, že to nebudeme potřebovat.