Tohle derby patří k ozdobám nejvyšší soutěže. V drtivé většině vyprodané hlediště, velmi často vyrovnané zápasy. Ani první letošní derby rozhodně nezklamalo, vyhrál ho papírový favorit.

Zraněná ruka Petr Macháče, se kterou nastoupil v derby proti Ústí nad Labem. | Foto: se svolením BK ARMEX Děčín

Děčínští basketbalisté v něm sice v Ústí nad Labem prohrávali, ve druhém poločase ale předvedli skvělý obrat a vyhráli 95:88. Velmi zajímavý příběh napsal pivot BK ARMEX Děčín. Petr Macháč, který do utkání nastoupil s poraněním pravé, tedy střelecké ruky.

„Při zápase s Ostravou jsem dopadl na loket a měl jsem ho vykloubený. Nastoupit do derby byl trochu risk. Snažili jsme se ale udělat maximum, abych byl schopný nastoupit. Loket jsem měl zatejpovaný a ještě jsem měl raději rukáv s oporou na loket, aby byl trochu chráněn v případě pádu,“ přiznal 23letý rodák z Hořovic.

V utkání zaznamenal jeden bod, hlavní ale byl pocit z vítězství, který je v derby nezapomenutelný. Kór na palubovce ústecké Slunety. „Pocity jsou samozřejmě pozitivní. Sice nám to trochu začalo utíkat v průběhu druhé čtvrtiny, ale do do druhé půle jsme vstoupili s větším nasazením a nakonec jsme urvali vítězství,“ vzpomenul na druhou děčínskou výhru v sezoně.

Petr Macháč po utkání v Ústí nad Labem.Zdroj: se svolením BK ARMEX DěčínBasketbalista, který hrával v Berouně, Benešově a nebo USK Praha je známý tím, že trestné hody hází jednou rukou. „Nemohu loket úplně propnout. Jelikož je to moje střelecká ruka, tak je to hlavně při střílení trestných hodů trochu problém. Navíc jsem na ten loket při zápase v Ústí dopadl a musel jsem vystřídat. V tu chvíli jsem nebyl schopný šestky vystřelit,“ podotkl.

Válečníci mají po třech zápasech bilanci dvou výher a jedné porážky. „Vstup do sezóny hodnotím zatím pozitivně. Samozřejmě to mohlo být ještě lepší, kdybychom měli trochu více štěstí a vyhráli ten zápas s Pardubicemi. Ale zatím jsme na začátku, takže doufám, že porážek budeme mít v průběhu sezóny co nejméně,“ pevně věří.

111, 99, 95. To jsou vstřelené body Děčína v aktuální sezóně nejvyšší basketbalové soutěže. Soubor Tomáše Grepla zatím ukazuje velký střelecký potenciál. Před sezonou přitom odešel bodový lídr Ty Nichols právě do Ústí nad Labem. „Ty je hráč, který to v útoku bere hodně na sebe. Takže když tu teď není, tým se musí přizpůsobit. Proto se snažíme hrát více kolektivně,“ má jasno hráč, jehož basketbalovým vzorem je legendární Dennis Rodman.

Petr Macháč načíná na severu Čech druhou sezonu. „V Děčíně jsem velmi spokojený. Děčín je krásné město se skvělými lidmi. Co se týče fungování klubu a spoluhráčů, tak nemám co vytknout. Je tady skvělé basketbalové zázemí a nejlepší fanklub v české republice,“ pochvaloval si.

Ve středu 4. října nastoupí Děčín doma od 17 hodin proti Olomoucku. „Loket teď šetřím. Když se to trochu zlepší, měl bych nastoupit,“ dodal na závěr.