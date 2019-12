Vukosavljević je povolán do zbraně. Válečníky posílil srbský pivot

Válečníci z Děčína nabrali po sérii nezdarů a porážek do svých řad posilu. Podkošovou sestavu by měl vyztužit 36letý srbský pivot Filip Vukosavljević (201 cm, 110 kg), jenž byl na pomoc povolán do konce sezony.

VÁLEČNÍCI HLÁSÍ POSILU. Na sever Čech přichází Filip Vukosavljević. | Foto: Roman Valenta