Pivot Pavel Grunt a křídelník a kapitán Šimon Ježek nebudou pokračovat v dresu BK ARMEX Děčín. Klub o tom informoval na svém oficiálním webu. Do týmu naopak přichází křídelník Matěj Svoboda. Bývalý hráč Svitav podepsal v Děčíně smlouvu na tři roky.

Po čtyřech letech končí v Děčíně pivot Pavel Grunt. | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Ani v jednom případě nedošlo k prodloužení spolupráce. Ježek, který strávil v kabině Válečníků šest let, ukončil aktivní kariéru. „Posledních šest let pro mě bylo naprosto stěžejních, bude se mi na ně vzpomínat jenom v dobrém. Děčín mi byl oporou a učitelem, vnesl mi do života řád a já mu za to budu navždy vděčný,“ řekl Ježek. Ten tak v 31-letech dává profesionálnímu basketbalu sbohem. Zanedlouho jej čekají státní zkoušky zakončující vysokoškolské studium a poté chce zamířit mimo prvoligové palubovky.