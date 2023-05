Semifinálová bitva basketbalového play-off mezi Děčínem a Pardubicemi se po dvou zápasech v Maroldovce přesouvá na východ Čech. V pátek od 18 hodin se v pardubické hale hraje třetí zápas.

Série mezi Děčínem a Pardubicemi se přesouvá na východ Čech. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Sérii lépe rozehráli děčínští Válečníci, kteří zvládli oba domácí duely a vedou 2:0. Pardubice tak dokázali porazit ve všech šesti zápasech v aktuální sezoně.

Zdroj: Kooperativa NBL

Hnacím motorem hráčů BK ARMEX Děčín jsou skvělí fanoušci. Oba dva domácí zápasy byly vyprodané, byla v nich opravdu skvělá kulisa. „Já jsem strašně rád, že k nám nechodí diváci, ale fanoušci. Protože divák basketbal jenom sleduje, zatímco fanoušek fandí. Společně s Opavou máme rozhodně ty nejlepší fanoušky v lize. Ale to bych neřekl nic nového,“ usmíval se děčínský kapitán a křídelník Tomáš Pomikálek.

Své si právě od děčínských příznivců vyslechl Tomáš Vyoral, pardubický rozehrávač. „Vyo“ čtyři roky působil právě na severu Čech, kde se podepsal pod stříbrné úspěchy děčínského klubu. „Byly to krásné roky, ale už je to dávno. To, že na mě lidi bučí nebo pískají, to chápu. Ale některé věci jsou tady přes hranu. Oni to vidí jednostranně, mají jenom Děčín, nic jiného je nezajímá,“ připomněl Vyoral.

Série tak má o zábavu postaráno, v pátek a v sobotu budou ale v přesile fanoušci Pardubic.