Vedení děčínských basketbalistů posiluje hráčský kádr. Z Pardubic přichází 28letý podkošový hráč Jan Štěrba.

Trojkující Jan Štěrba. | Video: BK KVIS Pardubice

Pro Štěrbu se v jeho jedenácté sezoně v Kooperativa NBL jedná o třetí klub, kdy mimo ten pardubický oblékal i dres pražského USK. Tam odehrál v sezoně 2020/21 svůj bodově nejlepší ročník, v němž průměrně zapisoval 11,2 bodu a 6,7 doskoku s úspěšností trojek 38%. V Pardubicích Honza odehrál za loňskou a letošní sezonu celkem 64 ligových zápasů s průměry 6,2 bodu, 5,1 doskoku (2022/23), respektive 3,4 bodu, 3,2 doskoku (2023/24). Mezinárodní klubovou zkušenost sbíral vloni v Alpe Adria Cupu (v 8 zápasech průměrně 7 bodů a 5 doskoků) a letos v kvalifikaci o FIBA Europe Cup, kde odehrál ve dvou zápasech 19 minut.

„Jsem velmi rád, že jsem dostal příležitost od Děčína stát se Válečníkem. Těším se na nové spoluhráče, a také na výtečnou atmosféru tvořenou děčínskými fanoušky, kterou jsem okusil jen jako host. Uděláme maximum možného pro naplnění cílů klubu," řekl pro klubový web Jan Štěrba, který se k týmu připojil v pondělí a měl by být připraven zasáhnout už do sobotního derby proti ústecké Slunetě.

FOTO, VIDEO: Celý zápas byli ve ztrátě. A nakonec padli s posledním

Pardubický rodák, jenž prošel mládežnickým program USK Praha, nahlédl také do reprezentačních výběrů, kdy jako člen silného výběru ročníku narození 1995 získal na ME U20 v roce 2015 v italském Lignano Sabbiadoro výborné 6.místo, aby pak (znovu v Itálii, jen tentokrát v Neapoli) ve 2019 absolvoval v dresu se lvíčkem Světovou Univerziádu. O dva roky později se pak v olympijské sezóně dostal do širšího výběru mužského národního týmu. V Děčíně podepsal smlouvu do konce sezóny s následnou roční opcí.

„Honza už je zkušený ligový hráč, navíc český a v nejlepších letech, takových není nikdy dost. Své útočné zbraně ukazoval především dvě poslední sezóny v dresu USK. Já osobně vidím ještě víc jeho přínos na obranné polovině, kde vždy ukazoval svou týmovost a cit pro míč. Věřím, že Honza svojí povahou zapadne do týmu a že s ním budeme silnější," uvedl Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.