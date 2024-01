Další severočeské basketbalové derby je tady. Ve středu 31. ledna se odehraje od 18 hodin v děčínském ARMEX Sportcentru v rámci čtvrtfinále tuzemského poháru. Duel mezi BK ARMEX Děčín a Slunetou Ústí nad Labem chce navíc pomoct dobré věci.

Tomáš Pomikálek a Ladislav Pecka zvou diváky na derby. Zároveň ale připomínají, že v nemocnicích je nedostatek krve. | Video: BK Děčín/Ladislav Zeman

NA KREV !!! je výzva oběma početným táborům fanoušků El Nordica neboli severočeského derby v basketbalu. Vítěz tohoto duelu postoupí na prestižní závěrečný turnaj, jež se v aktuálním ročníků odehraje na pražské Královce ve formátu Final 8, a utkají se v něm čtyři české a čtyři slovenské celky v termínu 14. - 16. února. Sportovně tak ve středu v ARMEX Sportcentru jistě půjde o hodně, v projektu "NA KREV" však jde ještě o mnohem víc.

Jde o pomoc nemocnicím, a konkrétně klíčovým transfuzním oddělením obou nemocnic - děčínské i ústecké, které se aktuálně pasují s nedostatkem krve a potřebují navýšit své zásoby. Basketbalisté se tak rozhodli zdůraznit heslo Daruj krev, zachráníš život! mezi fanoušky a vyzývají je k darování právě u příležitosti jednoho z nejsledovanějších soubojů. Společná kampaň se rozjede v pondělí večer a bude intenzivně pokračovat až do středečního utkání. Šířením na sociálních sítích chtějí oba kluby dostat informaci k co největšímu počtu možných dárců.

„S rozvojem léčebných metod v současné medicíně stále roste i potřeba krve získávané od dárců. Počet nových dárců krve však stále klesá. Proto hledáme různé možnosti, jak oslovit a motivovat co nejvíc lidí, aby se stali součástí skupiny stálých dárců krve, jichž si naše společnost velmi váží. Jako dlouholetá fanynka basketbalu vím, jak je děčínský klub nakloněn spolupráci pro dobrou věc," říká Lenka Citová, autorka původního nápadu a vrchní laborantka děčínské hematologicko-tranfuzního oddělení a uzavírá: „Jelikož nové dárce krve potřebujeme v Děčíně i v Ústí nad Labem, napadlo nás přetavit vzájemnou rivalitu mezi oběma kluby v úderný spot s co největším dosahem nejen mezi sportovní fanoušky. Velmi si cením nadšeného přístupu ze stran obou klubů, které ještě před vypuknutím dalšího zápasu "na krev" věnovaly svůj čas a energii k podpoře dárcovství krve."

Filmový tvůrce Ladis Zeman, autor dokůmentů z prostředí děčínského A-týmu (PLAY-OFF 22/23 a SRDCEM VÁLEČNÍK 1/2), natočil a vytvořil k projektu promo video, v němž hlavní role hrají kapitáni obou rivalů - děčínský Tomáš Pomikálek a ústecký Ladislav Pecka, kteří se oba neváhali vpasovat do role herců, ztělesnili a vyřkli tak celou myšlenku do kamery.

Sám autor projekt hodnotí velmi zajímavě: „Já to vemu z té marketingové stránky. Trefnější kampaň s pracovním názvem „na krev” si neumím představit. V kombinaci se středečním zápasem s rivalem z Ústí, kde z mého pohledu poprvé v sezóně opravdu o něco jde, mi dává tato kampaň opravdu smysl. Nejlepší na tom je, že za ní nestojí žádná marketingová agentura, ale pár nadšených lidí, kteří celou myšlenku dotáhli během pár dní až do finální podoby. Teď už je na lidech, jak nám na sociálních sítich pomohou s dosahem a v odběrových stanicích se zásobami krve."

Generální manažer BK ARMEX Děčín Lukáš Houser k projektu uvedl: „To, že jsme se domluvili s ústeckou Slunetou na spolupráci a podpoře dárcovství krve beru jako naprosto samozřejmou věc. Oba kluby jsou sice velcí soupeři na hřišti, ale tohle je přesně to, co můžeme a chceme dělat mimo hřiště. A když to jde společně, tak tím líp. Hlavní je, aby to pomohlo a fanoušci obou klubů věděli, kde jejich pomoc může zachraňovat životy."

Ústecký generální manažer Tomáš Hrubý dodal: „Možnost podpořit takovou věc, jako je dárcovství krve je skvělá věc. Rivalita mezi Ústím a Děčínem je pouze na hřišti, ale mimo něj a ještě k tomu, když jde o takovou věc, jsme neváhali ani minutu a spojili síly dohromady, aby jsme upozornili na to, že fanoušci obou klubů mohou pomoct s dárcovstvím krve."

Aktuálně jsou nejvíce potřeba tyto krevní skupiny, jichž je kritický nedostatek nebo omezené množství: A negativní, 0 negativní a A pozitivní.

Více informací naleznete v nedávné aktualitě Krajské zdravotní ZDE.

Zdroj: bkdecin.cz