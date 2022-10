Děčínští basketbalisté se chystají na první soutěžní utkání v rámci Kooperativa NBL, které sehrají v neděli v rámci derby proti Ústí nad Labem.

Tomáš Pomikálek hodnotí nové dresy děčínských basketbalistů. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Válečníci vstoupí do nového ročníku nejvyšší basketbalové soutěže v nových dresech. Co na ně říká kapitán Tomáš Pomikálek a generální manažer Lukáš Houser? Komu podle trenéra Tomáše Grepla dres naopak nesluší? To všechno zjistíte v přiloženém videu.