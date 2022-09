Kdo přišel s tím, sestavit takový tým?

Popravdě to byl můj sen, vrátit se a něco takového udělat. Po našem konci v Chomutově, kde jsme se nedomluvili, jsem nevěděl, co bude. Dalo by se říct že takovým spouštěčem byl Pavel Prach, s kterým jsme to na dovolené dali dohromady. Kontaktoval jsou chomutovskou část a ti na to kývli. Pak už to jelo samo.

Váš tým má ve svém kádru hodně zajímavá jména, je to tak?

Určitě, je jich hodně. Tak třeba Luboš Stria, Pavel Prach, Míra Soukup, Tonda Pištěcký, Mára Balík, já a dalších deset jmen.Především mladších kluků, kterým to ještě hezky běhá. Tým je spojený i z části Chomutováků, takže zde hraje například Honza Hartman, Radek Holuša a další.

Jak často budete trénovat?

Nevím, jestli se tomu dá říct úplně trénování, ale chceme si chodit zahrát jedenkrát týdně a pak zápasy. Jde o radost, kterou z toho máme, takže už nebude nějaké velké drilování (smích).

Logo a sada dresů týmů Veteránské naděje Děčín.Zdroj: archiv klubuJaké ambice máte v Severočeské lize?

Ambice máme vždy ty nejvyšší, ale roky přibývají a zastavit se to bohužel nedá. Jde nám o to, ať se hlavně sejdeme, pobavíme, máme z toho radost a pak si dáme společně pivko a zavzpomínáme na roky, když nám to ještě běhalo. Kdo nás zná, tak moc dobře ví, že chceme samozřejmě všechno vyhrát…

Kdo vás bude trénovat? Nebo se povedete sami?

Nene, máme hlavního trenéra Sokyho (Miroslav Soukup), jednu z legend basketbalu v Děčíně, takže on to zvládne! Snad nás udrží na uzdě. Máme i svého fyzioterapeuta Petra Toncara, takže o nás bude postaráno.

Kdy budete hrát na domácí palubovce, aby se na vás mohli fanoušci přijít podívat?

První domácí zápas bude v pátek 7. října od 19.30 proti Liberci. Takže jsou určitě všichni zváni. Hráli jsme přípravný zápas proti Varnsdorfu a i tam bylo spoustu lidí, kteří i fandil. Bylo to parádní, vrátit se zase na domácí palubovku.

Prozradíte, zda byl nějaký hráč, kterého jste ještě chtěli do týmu a nedopadlo to?

Práci nám dal Pišta (Tonda Pištěcký), ale nakonec zjistil, že mu to ještě běhá a hrát to klidně může, takže kývl. Pišta přemlouval Pavlu Houšku, ale ten nás prozatím odmítl a to především z vytíženosti a i zdravotním věcem. Já zkoušel ještě Admira Aliče, ale ten zatím také couvá.