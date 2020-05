Sehnal ovšem trestný hod minul a Ježek, který se do utkání vrátil ze stavu 2-4 dvojkou zpoza oblouku, poté šikovným „podvléknutím“ pod soupeřem rozhodl o výhře 5-4. Vzápětí porazil ústeckého Jana Karlovského a s celkovou bilancí 3-2 urval v 1. kole soutěže muže proti muži třetí postupové místo, za vítězným Ondřejem Sehnalem a druhým Ladislavem Peckou z Ústí.

Tato trojice tak má jistou účast v českém finálovém kole. Nakonec tedy postoupili předpokládaní favorité, ovšem pokud by kolínský Martin Kolář zvládl svůj duel s ligou méně „otřískaným“ Karlovským, šel by i díky výhře nad Ježkem dál právě on. Karlovský však zazářil dvěma parádními dvojkami do „obličeje“, z nichž druhá – vítězná – následovala ihned po Kolářově smeči, jediné za 15 zápasů večera, hraných do 5 bodů či 4 minut čistého času, kterých však ani jednou nebylo třeba využít úplně.



„Ukázalo se, že nikdo nemá nic jisté. A hlavně se ukázalo, že se musí hrát až do konce, protože proti Šimonovi jsem měl vedení 4-2 a pak i tu šestku na výhru a ještě jsem prohrál,“ drbal si hlavu Sehnal.



„Byla to dnes velká klika, ale já mám tlak rád. Ondry jsem se zeptal, jestli dává šestky. On mi neodpověděl, tedy vlastně odpověděl neverbálně, když vzápětí minul. Naštěstí i tohle mi nakonec pomohlo. Komunikace prostě k basketu patří, ať se spoluhráči, nebo se soupeři,“ usmíval se po vydřeném postupu Šimon Ježek.



Patnáct utkání nakonec odfičelo za 75 minut, což znamenalo svižnou a akční podívanou i pro diváky u monitorů, byť podle prvních náročnějších utkání se zdálo, že v posledních zápasech hráči budou sotva chodit.



„Fyzicky jsem to čekal ještě o trochu těžší. Přece jen zápasy většinou trvaly kolem minuty a půl čistého času. Na druhou stranu jsme se naštěstí nemuseli trápit až nějakým prodloužením,“ glosoval náročnost prvního kola Ondřej Sehnal, který budil dojem fyzicky asi nejpřipravenějšího hráče.

Článek je převzatý z webového portálu nbl.cz.



VÝSLEDKY 1. KOLA

Skalička – Ježek 3-5, Pecka – Karlovský 5-0, Sehnal – Kolář 5-3, Ježek – Pecka 2-5, Kolář – Skalička 6-3, Karlovský – Sehnal 2-5, Kolář – Ježek 5-3, Sehnal – Pecka 5-4, Skalička – Karlovský 2-5, Ježek – Sehnal 5-4, Karlovský – Kolář 5-3, Pecka – Skalička 5-0, Karlovský – Ježek 3-5, Skalička – Sehnal 0-5, Kolář – Pecka 2-5.

POŘADÍ:

1. Sehnal 4-1, 2. Pecka 4-1, 3. Ježek 3-2, 4. Karlovský 2-3, 5. Kolář 2-3, 6. Skalička 0-5.