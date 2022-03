Severočeši se stále potýkají s absencemi. Tentokráte chyběl Nichols, Žikla a Randýdek. K nim se navíc přidal klíčový rozehrávač Šiška. Do hry už se sice vrátil pivot Osaikhwuwuomwan, jenže v první třetině odkulhal Andrew Eudy, druhý pivot.

„Utkání jsme přitom začali dobře, v poločase jsme ztráceli jenom pět bodů. Náš tým ale nemůže hrát stylem koš za koš, musíme stavět na obraně. Nejvíc nás mrzí, že jsme přišli o další dva hráče. Zranil se Eudy a Sertič. Naše zdravotní situace není vůbec dobrá,“ kroutil hlavou Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Utkání se zlomilo ve třetí čtvrtině, kterou domácí Bankéři vyhráli rozdílem 14 bodů. Děčín neměl síly na větší odpor a nakonec v konečném zúčtování ztratil více než 30 bodů.

„Nemyslím si, že na vině byly naše absence. Spíše to byl zápas blbec, kdy nám nešlo vůbec nic. Když jsme se dostali do minusu, šly hlavy dolů a už se to s námi vezlo. Zápas absolutně patřil domácím,“ smutně hlesl děčínský Matěj Svoboda.

Děčín stále drží v nadstavbové skupině A2 první místo, Jindřichův Hradec ještě živí naděje na záchranu v nejvyšší soutěži. „Řekl bych, že jsme dnes předvedli nejlepší týmový výkon v celé sezóně. Musíme zlepšit náš doskok a nejdůležitější věcí je, aby se náš mladý tým naučil vyhrávat zápasy. Dnešní výkon ukázal, že na to máme,“ pochvaloval si Gilbert Abraham, trenér GBA Fio banka Jindřichův Hradec.

Teď čeká na Děčín série tří domácí zápasů. Začne to ve středu 23. března proti Ostravě.

GBA Fio banka Jindřichův Hradec - BK ARMEX Děčín 106:75 (17:17, 46:41, 76:57)

Body: Novotný 18 (4x 3), Stegbauer 18 (5), Victor 14, DuBose 14 (1x 3, 5 asistencí), Crawford 13 (2x 3), Welsch 11 (1x 3, TH 6/6, 5 asistencí), Sydorov 11 (1x 3), Brown 7 (1x 3, 8 doskoků) - Mach 21 (TH 9/13), Svoboda 17 (2x 3), Pomikálek 15 (1x 3, 11 doskoků), Osaikhwuwuomwan 13 (1x 3), Kroutil 4 (1x 3, 9 asistencí), Rozsypal 3 (1x 3), Bobek 2.

Střelba za 2 body 20/30:19/34, za 3 body 16/36:6/26, TH 18/22:19/25. Doskoky 33:36 (útočné 8:12), asistence 21:23, ztráty 9:15, fauly 20:20. Diváci: 300.