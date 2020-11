„Soupeř k nám přijede s vizitkou jednoho z nejlepších týmů v sezóně. Vše se točí kolem Jakuba Šiřiny, z toho pak profitují ostatní hráči. Pokud chceme pomýšlet na úspěch, musíme zabrzdit opavskou trojkovou střelbu,“ má jasno děčínský kouč Tomáš Grepl.

Jeho tým odehrál šest zápasů a je s bilancí 2/4 desátý. Opava odehrála osm utkání a má bilanci 7/1. Největší opavská hvězda, Jakub Šiřina, právě v sobotu slaví 33. narozeniny. Opava naposledy vyhrála v Ostravě, Děčín díky špatné poslední čtvrtině prohrál ve Svitavách.

„V obraně nám to v Ostravě nefungovalo, dostat šestadevadesát bodů je moc. Kdybychom takový výkon podali v sobotu v Děčíně, tak nás soupeř zabalí do kufříku a pošle s výpraskem zpátky do Opavy,“ zdůraznil opavský asistent trenéra Kryštof Vlček.

„ I přes odchod dvou hráčů základní rotace hraje Opava Dobře. My se budeme snažit navázat na dobrý výkon v posledním zápase. Doma budeme ještě silnější a nedáme jim ani centimetr palubovky zadarmo. Jsem si jistý, že to bude skvělý zápas a pokud na hřišti necháme všechno, vyhrajeme,“ dodal děčínský basketbalista Martin Mach.

Utkání můžete sledovat živě na stanici ČT4 Sport.