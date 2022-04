První zápas předkola sehraje Děčín venku 9. dubna, odveta se bude hrát na severu Čech v pondělí 11. dubna.

V nadstavbě vám zbývá sehrát poslední zápas v Ostravě, který na konečném pořadí nic nezmění. Jak hodnotíte tuhle část sezony?

Potvrdili jsme deváté místo, které jsme vybojovali po první části sezony. Hlavně s Ostravou to byly tvrdé a vyrovnané zápasy. To byla dobrá prověrka pro předkolo play-off. Nadstavbu jsme začali dobře, uhráli jsme pět výher v řadě. Pak přišla reprezentační pauze a my se paradoxně zdravotně úplně rozsypali. Další zápasy jsme hráli silně nekompletní. Do předkola se musíme dát zdravotně do kupy a jít do toho v nejsilnější sestavě.

V jakém zdravotním stavu je aktuálně váš kádr?

Dlouhodobě vypadli Eudy a Žikla. Eudy už odletěl do Ameriky, ani jeden z nich už do konce sezony nenaskočí. Vypadl také Sertič, který si v Jindřichově Hradci zranil kotník. Poslední prognóza není až tak tragická, během dvou týdnů by se měl zapojit do tréninkového procesu. S virózou ulehl Lukáš Bobek. Viróza se naší šatnou prohnala už několikrát, bylo to opravdu velmi nepříjemné.

V nadstavbě jste dokázali vyhrát všech šest domácích zápasů. Před play-off určitě dobrá zpráva pro celý Děčín.

Pořád musíme pracovat na tom, abychom potěšili děčínské fanoušky. V první půlce sezony jsme těch domácích zápasů moc nevyhráli. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme neprošli do skupiny A1. Teď potřebujeme přesvědčit naše diváky, aby přišli v co největším počtu. Ta hala stála není tak plná, jak bývalo zvykem. Stále nehrajeme tak kvalitní basket, máme ale velký potenciál se zlepšovat. S návštěvností také stále mávají covidové restrikce. My se musíme snažit odevzdat v každém zápase stoprocentní výkon a bojovat na hranici možností.

Je lepší vyhrávat v nadstavbové skupině A2, nebo prohrávat v té elitní?

Samozřejmě je lepší, hrát zápasy v A1. Na druhou stranu bylo do předposledního kola v A2 o co hrát. Olomoucko a Jindřichův Hradec hrály o baráž, my jsme bojovali s Ostravou o deváté místo. Tahle skupina má svou kvalitu. Nicméně hrajete čtyři zápasy se stejným soupeřem, z pohledu hráče je to na hlavu velký záběr.

Myslíte si, že tenhle herní systém je pro českou nejvyšší soutěž atraktivní?

Já na tohle názor nemám. Systém hry? Já se radši držím svého kopyta, nerozumím tomu, od toho máme hlavy pomazané, které rozhodnou, jaký systém je pro ligu nejvhodnější. Podle mě mají dostatek informací aby rozhodlo. My to musíme přijmout. Je jenom naše vina, že jsme nehráli A1. Děláme vše proto, abychom uspěli v předkole.

Kádr Děčína se během sezony hodně měnil. Nebylo to pro vás těžké?

Do sezony jsme šli s hráči, které nám dovolil náš rozpočet. Sám bych si přál mít jednoho, dva cizince na víc. Na pozici vysoké pětky tu byl akorát Damonte Dodd. Bohužel absolutně nesplnil naše očekávání. Nějaké čísla měl, ale jeho přístup byl takový, že jsme se s ním rozloučili. U ostatních hráčů rozhodla nepovedená první půlka sezony. Díky společné práci s Kubou Důrou a Lukášem Houserem se nám povedlo trefit jména, která ani nestála tolik peněz. Když vezmu hráče, jako Nichols, Prahl nebo také Alston, tak u nich jsme měli štěstí. Třeba u Alston, který se nečekaně objevil na trhu, vychází poměr cena výkon velmi dobře.

V předkole narazíte buď na Hradec nebo USK Praha. Který soupeř byl mohl být pro Děčín lepší?

Oba celky mají určitou kvalitu, jelikož hrají A1. Hradec je zkušenější tým, hodně basketbalový, složený ze zkušených hráčů. Táhne to pět cizinců. Naproti tomu USK je mladý, perspektivní a agresivní mančaft. Táhl ho Tomáš Kyzlik, teď ho nahradil Radek Farský. Navíc to tam táhnou dva Američané, což jsou bez skrupulí totální střelci. Když jim to sedne, tak mohou rozhodnout celý zápas. Takže je mi to je jedno. Oba soupeři budou těžší. Já jsem přesvědčený, že 9. dubna budeme připraveni. A je jedno, jestli v Hradci nebo na Folimance.

Jak budou vypadat poslední tréninky před vrcholem celé sezony?

Z různých důvodů se nadstavba dohraje až 4. dubna. My budeme tvrději trénovat, abychom dohnali tréninkové manko u hráčů, kteří dlouho chyběli.

Budete v pondělí proti Ostravě nějaké hráče šetřit?

To určitě ne! Nemáme zase tolik hráčů, navíc se stále potřebujeme sehrát. Nichols stál šest týdnů, Alston přišel zcela nedávno. Rozhodně se na předkolo připravíme nejlépe, jak dovedeme.