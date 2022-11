„Byl to hodně vyrovnaný zápas. Koncovku zvládl lépe soupeř. Nás především v prvním poločase zradila střelba trestných hodů. Možná, kdybychom šli do druhého poločasu se nějakým vedením, vypadalo by to jinak. My musíme hlavně stabilizovat náš zdravotní stav, sezona bude ještě dlouhá,“ řekl Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Severočeši mohli v samotném závěru základní hrací doby strhnout vedení na svou stranu. Kapitán Tomáš Pomikálek ale za stavu 79:80 proměnil pouze jeden trestný hod. Utkání nabídlo nespočet faulů a dohromady 90 trestných hodů.

V prodloužení pak Děčín střelecky selhal a domů tak jel s prázdnou. „Zajímavý zápas, který podle mě nabídl i nebasketbalové věci. Já jsem ještě nezažil tolik trestných hodů. Neuvěřitelné,“ kroutil hlavou děčínský křídelník Filip Kroutil.

V sobotu 3. prosince může Děčín zlomit sérii porážek. Od 18 hodin přivítá silnou Opavu.

BK Olomoucko – BK ARMEX Děčín 91:85 pp (16:20, 37:38, 60:53)

Olomoucko: Halada 21, Heinzl 15, Williams 15, Kněževič 14, Tkadlec 9, Welsch 6, Lewis 5 , Moten 5 , Feštr 5.Děčín: Walton 19 , Pomikálek 14, Kroutil 14, Nichols 13, Josipovič 10, Macháč 7, Žikla 3, Mach 3, Jansa 2.Trojky: 22/5 – 27/6. TH: 42/28 – 48/31. Doskoky: 50-46. Diváci: 117.

Tabulka: 1. Nymburk 8/2, 2. Kolín 6/2, 3. Brno 7/3, 4. Opava 6/3, 5. Děčín 7/4, 6. Pardubice 6/4, 7. Ústí n. L. 4/6, 8. USK Praha 3/5, 9. Ostrava 3/6, 10. Slavia Praha 3/7, 11. Olomoucko 2/7, 12. Hradec Králové 2/8.