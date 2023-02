„Zápas byl těžký pro oba týmy, protože nejsme zvyklí hrát ve sledu středa, sobota a pondělí. V prvním poločase působily oba celky poměrně unaveně, nicméně ve druhé půli to bylo skoro jako play-off bitva. Hradec hrál velmi slušně, ale my jsme ve druhé části chtěli o něco víc, a tak jsme to nakonec zvládli a budeme hrát Final Four,“ hodnotil vítězné utkání Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Děčín táhl rozehrávač AJ Walton, který dal 19 bodů a měl 10 doskoků, k tomu připsal 3 zisky a 8 získaných faulů, ale také zapsal 8 ztrát a jeho šestky byly žalostné (3/11). Že umí trojky ukázal Kroutil, který proměnil tři ze tří, k tomu přihodil tři šestky a celkem dal 12 bodů plus 8 doskoků. Pivot Josipovič nastřílel 11 bodů, ale v závěru se vyfauloval, Svoboda dal 10 a Nichols 9 bodů. Trenér Tomáš Grepl dal šanci všem, zahráli si tedy i Macháč, Bobek a Rozsypal.

Final Four Českého poháru se uskuteční 18. a 19. března v Praze na Královce. Děčín doplnil trio Kolín, Brno a Ústí nad Labem.

Královští sokoli - BK ARMEX Děčín 61:75 (18:19, 32:35, 44:61)

Body: Solevič 14 (TH 10/14), Callavero 13 (TH 5/5, 4 asistence, 5 zisků), Peterka 11 (3x 3), Šturanovič 9 (8 doskoků), Škranc 6 (7 doskoků), Vlček 3 (1x 3), Prskalo 3 (8 doskoků), Goga 1, Dvořák 1 - Walton 19 (2x 3, 10 doskoků, 8 získaných faulů, 5 asistencí, 3 zisky, 8 ztrát, TH 3/11), Kroutil 12 (3x 3, 8 doskoků), Josipovič 11, Svoboda 10 (1x 3, 6 doskoků, 5 dztrát), Nichols 9 (1x 3, 5 získaných faulů), Bruner 6, Mach 3, Žikla 3, Bobek 2.

Střelba za 2 body 12/32:20/44, za 3 body 4/27:7/12, TH 25/39:14/27. Doskoky 44:40 (útočné 15:6), asistence 14:13, ztráty 21:22, fauly 26:30. Diváci: 177.