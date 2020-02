Čtyřnásobný rakouský šampion, který patří aktuálně mezi tři nejlepší celky tamní ligy, neměl na půdě Válečníků žádnou šanci a odvezl si debakl.

Válečníci předvedli výbornou druhou čtvrtinu. Nasázeli 36 bodů a vytvořili si rozhodující náskok. „Jsme moc rádi za výhru. Povedla se nám první půle, ale je to teprve první zápas. Budu svým hráčům hned teď zdůrazňovat, že jsme druhý poločas o bod prohráli. Očekáváme v Rakousku těžký zápas. Samozřejmě máme nějaký bodový polštář, ale my bereme sérii také jako přípravu na boje v ligové nadstavbě a na playoff. Do Gmundenu tak chceme jet vyhrát," zhodnotil zápas děčínský kouč Tomáš Grepl.

Severočechy za vítěztvím táhl Klint Calrson, který nasázel hostům 28 bodů. „Nastoupili jsme velmi silně, přesně tak, jak jsme chtěli. Dva týdny jsme opravdu tvrdě pracovali. Jsem rád, že jsme dnes i dobře stříleli. Je dobře, že se takto vrací tvrdá práce a věřím, že si toto momentum přeneseme i do nedělního zápasu v Ústí a dokážeme tam vyhrát," zdůraznil americký basketbalista.

Tým z Rakouska se nevzdává. Věří, že v odvetě dokáže smazat manko 25 bodů. „Gratuluji domácímu týmu, hrál excelentní basketbal, byl agresivnější než my. Samozřejmě, my jsme byli tři týdny bez utkání, což bylo na našem výkonu vidět, bylo to pro nás těžké hrát po jednom tréninku po reprezentační pauze. Bodový rozdíl je trochu moc vysoký, ale uvidíme, co s tím dokážeme v odvetě za týden udělat," podotkl kouč Gmundenu Anton Mirolybov.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Pardubice a Vídeň. Odveta v Rakousku čeká Děčín příští středu. V neděli zajíždí k ligovému derby do Ústí nad Labem.

BK ARMEX Děčín - Swans Gmunden 96:71 (17:11 53:27 72:47)

Body Děčína: Carlson 28 (4x 3, 6 doskoků, 3 asistence), Autrey 16 (9 doskoků, 6 asistencí, 7 získaných faulů), Pomikálek 12 (1x 3, 9 doskoků), Vukosavljevič 11 (2x 3, 7 doskoků), Šiška 10 (6 asistencí), Ježek 10 (1x 3), Kroutil 7, Feštr 2.

Body Gmundenu: Barton 21 (5x 3), Murati 14 (1), Friedrich 14 (1), Loveridge 7, Blazan 6 (6 doskoků), Ogunyemi 6 (TH 4/12), Schartmüller 3 (1x 3).

Střelba za 2 body 28/51:17/35, za 3 body 8/20:8/26, TH 16/21:13/24. Doskoky 48:28 (útočné 13:6), asistence 22:11, ztráty 10:10, fauly 23:26. Diváci: 654.