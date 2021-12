„My jsme bohužel prospali první čtvrtinu, kterou jsme prohráli o šestnáct bodů, což dalo ráz dalšímu průběhu utkání. Naopak třetí čtvrtka se nám povedla nejvíce, přitáhli jsme se narozdíl osmi bodů a měli jsme na své straně momentum toho zápasu. Jenže jsme to nebyli schopni podpořit výkonem v obraně v poslední čtvrtce, kdy domácí ukazovali výbornou trojkovou střelbu a hru z pod koše,“ řekl Tomáš Grepl.

Děčín odcestoval do Slovinska bez mladých hráčů, jenž trenér Tomáš Grepl uvolnil pro dvě derby 2. ligy mezi Děčínem a Ústím nad Labem. Válečníkům utekla první čtvrtina (31:15), před tou poslední ztrácel dvanáct bodů. Obrat se ale nekonal.

„Utekl nám začátek zápasu, což vlastně rozhodlo, protože my jsme pak už nebyli schopni stáhnout ten bodový deficit, který jsme připustili. Pak jsme se sice dostali do tempa a trochu se vrátili do zápasu, ale bohužel na soupeře nestačilo. Ten tak vyhrál naprosto zaslouženě,“ přiznal děčínský křídelník Matěj Svoboda.

Děčín je ve skupině s bilancí 2-4 na posledním místě. V sobotu 11. prosince se Válečníci musí přepnout zpět na ligovou scénu. Od 18 hodin nastoupí v Hradci proti Královským Sokolům.

KK Šenčur GGD - BK ARMEX Děčín 101:75 (31:15, 52:35, 72:60)

Body: Rebeč 22 (6x 3), Martinčič 17 (5), RIzvič 12 (TH 6/6), Rojc 10 (6 doskoků, 11 asistencí), Daneu (1x 3), Malovčič 9, Ahmedovič 8, Korman 7, Ožegovič 6 (1), Ivkovič 1- Svoboda 18 (2x 3, 5 doskoků), Nichols 16 (1x 3, 4 zisky), Pomikálek 14 (5 doskoků, 6 získaných faulů), Prahl 10, Mach 6, Osaikhwuwuomwan 5 (1x 3), Žikla 4, Kroutil 2.

Střelba za 2 body 23/35:26/45, za 3 body 13/26:4/23, TH 16/22:11/13. Doskoky 37:30 (útočné 9:10), asistence 25:20, ztráty 19:16, fauly 19:20.