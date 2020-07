Ve středu 29. července ráno se sešli hráči BK ARMEX Děčín k prvnímu tréninku před nastávající sezonou. Ta začne pro Válečníky v sobotu 5. září finálovým duelem nedokončeného AAC 2020 proti Pardubicím, odveta je pak v plánu v úterý 8. 9. 2020 na půdě Beksy. V sobotu 12. září se pak Děčín představí na prostějovské palubovce proti týmu BK Olomoucko.

BK ARMEX DĚČÍN - ilustrační foto. | Foto: Luděk Černý

Válečníky na prvním tréninku přivítal trenér Tomáš Grepl, společně se svým realizačním týmem. Ani ten se však, stejně jako ten hráčský, nesešel prozatím v kompletním složení. Stále je v řešení obsazení pozice asistenta trenéra. Hlavní trenér děčínského týmu k tomu poznamenal: „Pokud bychom měli obsadit pozici asistenta trenéra, a já jsem přesvědčen, že v dnešním basketbalu je velmi důležitá, chci aby se jednalo o plnohodnotného asistenta. V loňské sezoně částečně zastával tuto pozici Jakub Houška, který se však nezúčastňoval žádných tréninků, ani taktické přípravy. Na lavičce byl pouze při domácích utkáních a to z taktických poradních důvodů a na moji žádost. Více mu ale jeho časové vytížení u děčínské mládeže a v politice nedovolilo. Pomáhal mi také Radek Kroupa jako video kouč, ale ani to nemohlo být ideální, protože i on je velmi vytížen prací s dětmi. Pokud se tedy povede nalézt správnou osobu, bude to pro nás velké plus.“