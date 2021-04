Dobrá příprava na play off! Utkání sneslo přísné měřítko, k vidění byl rušný basket, hrálo se z obou stran bojovně, nechyběla napínavá koncovka, prostě tahle bitva měla šmrnc.

Domácím nejlépe sedlo úvodních patnáct minut. Po přestřelce v prvním kvartálu se jim výtečně povedl nástup do druhého, náskok 38:27 vyhlížel velmi zajímavě, leč Válečníci do přestávky minimalizovali svoji ztrátu, čtyřbodový rozdíl ve skóre neřešil vůbec nic.

Následovala tuhá přetahovaná o každý koš, několikrát byl stav úplně rovnovážný, ještě pět minut před koncem zvyšoval Johnson svitavské vedení na 71:67. A potom?

Potom přišel kolaps. Ve zbytku zápasu dali Tuři čtyři body, z toho byl jediný koš ze hry, a to ještě za rozhodnuté situace. Zato hosté, ti pálili zvesela, ostatně bodový poměr 4:15 ze závěrečné pětiminutovky hovoří jasnou řečí.

Domácí se nemohli za živého Boha trefit, byť na oblouku neměli špatné pozice, ovšem když to nepadá, tak to prostě nepadá. Armex si výhru s přehledem kontroloval.

„Z mého pohledu to bylo super utkání, které mělo parametry play off. Od začátku do konce se bojovalo, hrálo se nahoru – dolů,“ hodnotil trenér Svitav Lukáš Pivoda. „Nám bohužel ve druhém poločase absolutně odešla střelba. Trojky za šestnáct procent jsou vypovídající. Za první poločas jsme měli devatenáct asistencí, za druhý jenom šest, protože nám to zkrátka nepadlo. Z toho plynul i rozdíl na doskoku, což bylo dané tím, že my jsme neproměňovali a Děčín si bral míče z obroučky. Na konci za vyrovnaného stavu Děčín důležité pokusy trefil, zatímco my pár úplně otevřených střel minuli a to byl důvod porážky,“ doplnil svitavský kouč.

„V prvním poločase nás domácí lehce přehrávali, dostali se do několikabodového vedení, ale my se dokázali vrátit. Třetí a čtvrtou čtvrtinu se nám podařilo vyhrát, což bylo pro vývoj utkání rozhodující. Klíčové bylo, že jsme vyhráli obranný a útočný doskok, což se nám v této sezóně ne úplně často stávalo. Jakmile máme doskok a jsme schopni z toho sem tam zahrát rychlý protiútok a pomoci si jednoduchým košem, tak potom se nám lépe hraje i v útoku,“ pochvaloval si děčínský trenér Tomáš Grepl.

Brzy po závěrečné siréně bylo po porovnání vzájemné bilance jasné, jakým způsobem bude rozluštěna tajenka o složení dvojic v předkole play off. V příštím týdnu se ve dvojzápasech utkají o vstupenku do čtvrtfinále Děčín s Hradcem Králové a Svitavy s Ústím nad Labem. První duely se hrají v úterý 20. dubna. Válečníci budou začínat doma, odveta se hraje ve čtvrtek v Hradci Králové. Hraje se na součet skóre!

Dekstone Tuři Svitavy – BK Armex Děčín 75:82 (25:23, 46:42, 71:67)

Body: Johnson 19, Pinkston 12, Slezák 11, Svoboda 10, Dragoun 10, Marko 5, Welsch 4, Sehnal 4 – Bradley 18, Osaikhwuwuomwan 17, Kroutil 13, Pomikálek 10, Šiška 9, Grunt 6, Mach 4, Žikla 3, Kotásek 2. Rozhodčí: Blahout, Vošahlík, Zatloukal. Fauly: 20:27. Trestné hody: 28/18 – 18/11. Trojky: 5:11. Doskoky: 35:32. Hráno bez diváků.

Pořadí:

7. Královští sokoli Hradec Králové (15 vítězství/17 porážek), 8. Sluneta Ústí nad Labem (15/17), 9. Dekstone Tuři Svitavy (14/18), 10. BK Armex Děčín (14/18), 11. BK Olomoucko (9/23), 12. NH Ostrava (6/26).