„První čtvrtina se nám povedla, dali jsme 27 bodů. To je na nás slušné číslo. Pak ale naše hra ztrácela na kvalitě, přesto jsme do druhého poločasu šli se sedmibodovým náskokem. Třetí čtvrtka ale nebyla povedená. Měli jsme problémy na doskoku, kde se projevila výšková převaha Ostravy,“ přiznal děčínský rozehrávač Ondřej Šiška.

„Je to týmové vítězství. Největší rozdíl byl náš výkon v obraně. V první čtvrtině jsme dostali 27 bodů, v té poslední jsme Děčínu povolili jen 14 bodů. Ve druhém poločase jsme začali více bojovat, v závěru jsme skoro nedělali žádné hloupé chyby,“ řekl ostravský basketbalista Tomáš Hladík.

Hosté se v koncovce zápasu několikrát zlobili na výroky rozhodčích. Vypadli tak ze zápasové koncentrace. „Bylo tam hodně sporných autů, které nakonec připadly Ostravě. V tu dobu jsme řešili více rozhodčí, než naší hru. Soustředili jsme se na něco jiného. Samozřejmě nás porážka mrzí. Ostrava asi byla lepší, ale my jsme jim k tomu hodně pomohli. Mohli jsme tady vyhrát,“ dodal Šiška.

„Začali jsme perfektně a po první čtvrtině vedli o deset bodů. Pak nás ale Ostrava začala dotahovat a v koncovce nás přehrála. Gratuluji domácím k výhře, bojovali až do konce. My jsme tady sice vedli 34 minut ale v poslední čtvrtině nám prostě chyběla kvalita, abychom to dotáhli do úspěšného konce,“ konstatoval Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Zatímco Děčín svůj první zápas v roce 2021 prohrál, Ostrava v lednu zaznamenala druhé vítězství v sezóně. Z předposledního místa v tabulce se tak pomalu přibližuje ostatním celkům. „První poločas byl z naší strany tradičně špatný. Hráli jsme vlažně a dostali spoustu bodů. Ve druhém poločase jsme se vrátili do zápasu díky většímu nasazení a bojovnosti. V tom jsme se vyrovnali Děčínu. Měli jsme tam volné střely a dařilo se nám na útočném doskoku. Navíc se postupně zlepšila obrana. Za vítězství jsem samozřejmě moc rád a doufám, že v tom budeme pokračovat,“ uzavřel vše ostravský kouč Peter Bálint.

Ve čtvrtek čeká Válečníky těžký duel na půdě druhé Opavy. Start utkání je od 18 hodin.

Tabulka NBL: 1. Nymburk 16/1 94.1, 2. Opava 13/1 92.9, 3. USK Praha 10/6 62.5, 4. BC Kolín 8/7 53.3, 5. Brno 8/7 53.3, 6. Ústí nad Labem 7/9 43.8, 7. BK ARMEX Děčín 7/9 43.8, 8. Svitavy 7/10 41.2, 9. Hradec Králové 7/10 41.2, 10. Pardubice 7/11 38.9, 11. Ostrava 5/12 29.4, 12. Olomoucko 2/14 12.5.