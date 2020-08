První přátelský zápas v rámci letní přípravy mají za sebou basketbalisté BK ARMEX Děčín. Svěřenci Tomáše Grepla si na úvod připsali jasnou porážku na půdě polského mistra BC Zielona Góra v poměru 110:64.

BK ARMEX DĚČÍN - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Přesto do zápasu lépe vstoupili Severočeši a dostali se dokonce do vedení 15:2. Silný celek z Polska se ale otřepal a ještě do první čtvrtiny srovnal na 22:22. Misky vah na svou stranu domácí definitivně dostali ve druhé čtvrtce, v poločase totiž vedli už o sedmnáct bodů. Válečníci byli pod tlakem, vyprodukovali 36 ztrát.