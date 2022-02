„Ostrava nás v letošních dvou zápasech porazila a my bychom chtěli tuhle nepříznivou bilanci změnit. V obou kláních nám dělal obrovské problémy Ubilla. Na křídle se rozehrál k velmi slušným výkonům Američan Vann a pod košem potřebujeme ubránit a přeskákat trojici pivotů Bohačík, Radukič a Heinzl. V týdnu, ve kterém jsme nehráli středeční utkání, jsme se na tento zápas pečlivě připravovali,“ zdůraznil Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín. Ten bude dlouhodobě postrádat Žiklu, chybět bude také Randýsek.

„V sobotu nás čeká Ostrava, což je těžký soupeř. Musíme začít soustředěně od samotného začátku a být celý zápas spolu. Vydržet v týmovém výkonu, vzájemně si pomáhat, podpořit se, když se někomu nezadaří a držet se našeho herního plánu," podotkl Craig Osaikhwuwuomwan, pivot BK ARMEX Děčín.

Projekt Bez faulů



Utkání Děčína s Ostravou se zařadí do projektu Bez faulů, ve kterém se budou počítat osobní chyby, neproměněné střely a technické chyby domácích týmů harjících Kooperativa NBL.Charita Bez faulů, na níž svorně spolupracují CZ BASKETBALL, kluby Kooperativa NBL, Konto Bariéry, Česká televize a nemalým dílem samozřejmě i basketbaloví fanoušci, vyrazila do svého čtvrtého ročníku, a tentokrát se vybírají peníze na obrněný vozík pro Zdeňka Vrábela z Mladé Boleslavi. Ten je už více než pět let po těžké nehodě na motorce upoután na invalidní vozík, a je kvadruplegikem, tedy člověkem ochrnutým na všechny čtyři končetiny. Přes tento handicap se dál věnuje sportu, a to sportu velmi drsnému - ragby. K němu je však třeba velmi speciální a hodně bytelný vozík, který vydrží i velké srážky. Jenže také vyjde na téměř dvě stě tisíc korun, což je nemalá překážka k pořízení. „Vozík je vyrobený z úplně jiných materiálů než běžné vozíky. Je to opravdu pevně svařené, protože ty rány při srážkách jsou ohromné. Hráči jsou do vozíků napevno připoutaní a někdy se i překlopí. Schytávají neskutečné rány a při hře připomínají Terminátory,” odkrývá Michaela Vrábelová, manželka Zdeňka, zákoutí sportu, který je už delší dobu i součástí paralympiády, a i v tuzemsku má svou soutěž, byť s nemnoha týmy.Sbírka „Bez faulů” začala duelem 22. kola KNBL mezi BK Opava a NH Ostrava a domácí celek vždy přispěje 100 korunami za každou neproměněnou střelu svého týmu v zápase, 200 korunami za každý faul svých hráčů a rovnou tisícovkou za technickou chybu. Do projektu se postupně zapojí všech 12 mužstev KNBL ve svých vybraných domácích zápasech.Generální partner ligy, Pojišťovna Kooperativa, pak věnuje Zdeňkovi v rámci „Kooperativa faktoru” 100 korun za každou smeč a 500 korun za každý „alley-oop”, které budou k vidění ve všech střetnutích v rámci charitativního období.Zapojit se tradičně budou moct i diváci a fanoušci, a to zasláním dárcovské SMS ve formátu DMS BEZFAULU 30, 60, nebo 90 na číslo 87 777, kdy cena SMS je 30, 60, či 90 korun.