„Hodnocení je naprosto jednoduché. Začátek zápasu, když jsem dostali úsek 13:0, rozhodl celé utkání. A to nás vlastně stálo úspěch v zápase,“ hlesl Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Děčínský soubor začal stahovat náskok v poslední čtvrtině, kdy po třiceti minutách prohrával o 21 bodů. Závěrečný úsek se sice Válečníkům povedl, poslední čtvrtku vyhráli 32:19, byla to pouze kosmetická úprava jedenácté porážky v sezoně. Hostům nepomohlo ani 27 bodů Ondřeje Šišky, nejlepšího střelce celého duelu.

„Trápíme se s tím, že nám utíká jedna čtvrtina, kterou prohrajeme o patnáct bodů, a pak se to celý zápas snažíme stahovat. Teď to bylo jako přes kopírák proti Brnu. Jen s Brnem jsme to dotáhli do prodloužení a tam šťastně vyhráli. Nemůžeme spoléhat na to, že když prohráváme o dvacet v poslední čtvrtině, tak že v tu chvíli teprve stačí zapnout. Hradec vyhrál zaslouženě,“ klopil oči Tomáš Pomikálek, děčínský křídelník.

V pondělí 13. prosince hraje Děčín od 19 hodin třetí kolo poháru na půdě Litoměřic.

Královští Sokoli – BK ARMEX Děčín 87:79 (28:15, 47:32, 68:47)

Nejvíce bodů: Pavlovič 23 (2x 3, 12 doskoků, 6 získaných faulů), Pešakovič 14 (2x 3), Peterka 14 (3) – Šiška 27 (3x 3, 4 asistence, 7 získaných faulů), Svoboda 17 (2x 3, 6 doskoků), Pomikálek 15 (7 doskoků)