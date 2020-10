Konec karantény, návrat ke sportovnímu životu. Basketbalisté BK ARMEX Děčín byli společně s realizačním týmem od 17. září v karanténě. V pátek 2. října se tak trenér Tomáš Grepl dočkal plnohodnotného fungování téměř kompletního týmu.

„I když se mi tenhle systém moc nezamlouvá, karanténu jsem dodržoval svědomitě. Jsem rád, že už můžeme naskočit do tréninku, protože to zavření doma bylo místy už na hlavu. Jelikož jsem neměl žádné příznaky nákazy, bylo to o to složitější. V karanténě jsem se snažil udržet v kondici různými cvičeními,“ řekl děčínský rozehrávač Ondřej Šiška.

Právě ve čtvrtek 17. září byl pozitivně testován jeden z členů realizačního týmu Válečníků. Po prvních testech bylo pozitivně testováno rovněž dalších šest hráčů, které čekala izolace. Ta končila v druhé části tohoto týdne. I ostatní, podle testu negativní, museli dodržovat karanténní opatření, aby se v úterý 29. října po kontrolních testech dozvěděli, až na jednu výjimku, znovu negativní výsledek.

„Karanténa pro mě byla psychicky náročná. Jelikož jsem byl negativní, tak být zavřený doma a nic nedělat, bylo opravdu těžké! Člověk si samozřejmě vymyslí cvičení na doma, ale bez pohybu venku to není ono. Popravdě jsem přemýšlel nad tím, jestli by nebylo jednodušší si tím projít taky a vědět, že to mám za sebou. Nicméně jsem rád, že se pro všechny blíží konec karantény a my budeme moci navázat na tréninky téměř v plné síle,“ zdůraznil děčínský křídelník Tomáš Pomikálek.

Vzhledem k rozhodnutí Krajské hygienické stanice o termínech konce izolace a karantény, rozhodl Sportovní ředitel Kooperativa NBL Zdeněk Ringsmuth o odložení utkání Děčína v Pardubicích, původně plánovaného na sobotu 3. října. Rovněž byl odložen duel USK Praha – Geosan Kolín, naopak Brno v Opavě dostalo zelenou.

Aktuální stav týmu tedy nasvědčuje, že domácí duel s Ostravou ve středu 7. října se odehraje podle plánu se začátkem v 18 hodin. Válečníci tak, pokud obecná situace v ČR a KNBL dovolí, sehrají čtyři utkání v řadě v domácím prostředí – 7. října s Ostravou, 10. října proti USK Praha, 14. října proti Opavě, 17. října proti Ústí nad Labem. Vše se ale bude hrát bez diváků.

Válečníci se krom dohrávky s Opavou domluvili i na náhradním termínu utkání s Brnem. To se bude hrát v Děčíně ve středu 4. listopadu od 18 hodin. Náhradní termíny dalších odložených utkání v Nymburku a v Pardubicích jsou v jednání.

PRÁZDNÁ HALA

Z důvodu nařízení ministerstva zdravotnictví odehrají sportovci příštích 14 dní bez diváků. Například pro děčínské basketbalové Válečníky to znamená, že si už ve středu 7. října proti Ostravě zopakují v NBL zážitek z posledního zápasu loňské sezony, kdy hostili pardubickou Beksu, rovněž bez divácké podpory. Fanoušci mohou již nyní zaslat svou vybranou fotografii ve vhodné velikosti ji zaslat na marketing@bkdecin.cz , aby byla v kanceláři BK vytisknuta a umístěna do hlediště po dobu domácích utkání bez (živých) diváků. Klub pro účastnící se příznivce připravuje soutěž! „Už jsme si to jednou vyzkoušeli v loňském poslední zápase proti Pardubicím a je to strašný nezvyk. Na venkovních zápasech to možná člověk ocení, ale obzvlášť v naší hale nám fanoušci budou hodně chybět.,“ uvedl děčínský křídelník Tomáš Pomikálek.