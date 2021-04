Klíčem k děčínskému úspěchu byl druhý poločas, ve kterém Válečníci nasázeli domácím 54 bodů! Po prvním dějství si přitom Ostrava hýčkala šestibodový náskok. Po změně stran ale nestíhala v obraně a zápas ztratila.

Hosty střelecky táhl Bradley, který nasázel 21 bodů a byl nejlepším střelcem celého utkání. Na druhé straně se zaskvěl Pumprla, který si připsal 19 bodů.

Děčín tak v tabulce nadstavbové skupiny A2 zůstává čtvrtý, stále však může teoreticky pomýšlet na třetí, nebo druhé místo. Do konce nadstavby sehrají Válečníci už jen dvě utkání - ve středu hostí druhý Hradec Králové, v sobotu 17. dubna se představí na půdě třetích Svitav.

Trenéři po utkání

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Neodehráli jsme moc pohledné střetnutí. Při dvaceti ztrátách je těžké uspět na venkovní půdě. Musím pochválit domácí tým za to, jak hrál v mladé sestavě bez cizinců. My jsme to otočili až v závěru, kdy jsme se konečně trefili z dálky. Střelba a zlepšená hra pod oběma koši nakonec rozhodla o tom, že jsme si mohli vychutnat, jak chutná venkovní výhra.”

Peter Bálint, trenér NH Ostrava: „Chtěli jsme vyhrát a dlouho usilovali o to, abychom vyhráli. Pak však nastaly chyby, nechali jsme volné střelce a ke konci to už bylo vabank. Tak, jako v minulém utkání, jsme odvedli dobrou práci, ve druhém poločase jsme dobře bránili. Pak nám bohužel asi došly síly. Tato sezóna proběhla tak, jak proběhla. Přesto myslím, že jsme ukázali, že i v této sestavě jsme schopni hrát.”

Hráči po utkání

Filip Kroutil, křídlo BK ARMEX Děčín: „Byl to velmi těžký, vydřený zápas. Bylo to o tom, kdo to chce víc. V první půli jsme měli hodně ztrát, v té druhé to bylo lepší.”

Adam Šiška, rozehrávač NH Ostrava: „Do zápasu jsme vstoupili, jak jsme chtěli. Vyrovnali jsme se bojovností Děčínu a dokonce jsme vedli o šest bodů. Pak však hosté dali těžké trojky a nám se to již nepovedlo otočit. Škoda, mohli jsme zakončit sezónu výhrou.“

BK NH Ostrava - BK ARMEX Děčín 79:87 (16:18, 39:33, 60:59)

Body: Pumprla 19 (1x 3, TH 6/6, 10 asistencí, 8 získaných faulů), Svoboda 16 (2x 3), Prošek 16 (2), Šmíd 11 (1x 3, 8 doskoků), Týml 10 (1x 3), Snopek 5, Lukáč 2 - Bradley 21 (3x 3, 6 doskoků), Šiška 18 (1x 3, 9 doskoků, 4 asistence, 7 získaných faulů), Žikla 11 (2x 3), Kroutil 10 (1), Pomikálek 10 (2), Kotásek 6, Grunt 6, Mach 5 (10 doskoků).

Střelba za 2 body 21/37:22/31, za 3 body 7/27:9/27, TH 16/19:16/26. Doskoky 27:42 (útočné 6:10), asistence 23:14, ztráty 15:20, fauly 25:20.

Tabulka, nadstavba A2: 1. Ústí nad Labem 15/15, 2. Hradec Králové 14/16, 3. Svitavy 13/17, 4. Děčín 12/18, 5. Olomoucko 9/23, 6. Ostrava 6/26.