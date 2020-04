Od pondělí 20. dubna mohli začít s provizorním tréninkem basketbalisté BK ARMEX Děčín. V nekompletním složení a mimo halu, kdy se s míčem moc nepotkají.

BK ARMEX DĚČÍN - ilustrační foto. | Foto: Luděk Černý

„Jelikož tady nemáme cizince a Landa s Gruntem jsou v rekonvalescenci, tak se vejdeme do počtu osmi lidí. Je to těžké, hráči jsou prakticky bez míče. Jde o to, aby zůstali v kondici. Dá se to nazvat přípravou na nový ročník,“ prozradil generální manažer klubu Lukáš Houser.