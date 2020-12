První čtvrtku dokázali svěřenci Tomáše Grepla držet krok. Především v útoku. I díky tomu byl po první desetiminutovce stav 23:30. Nymburk to ale naplno rozbalil v rámci druhé periody, navíc Děčín se trápil v útoku. I díky tomu bylo v poločase prakticky rozhodnuto. Obhájce mistrovského titulu vedl na severu Čech 58:34.

Po poločase navíc přišla obrovská nymburská exhibice. Válečníci tuto fázi zápasu absolutně nezvládali, za deset minut zvládli pouhých sedm bodů. Hosté jich naopak do domácího koše nasázeli 34, utkání se tak dohrávalo. Poslední čtvrtka už byla bodově "vyrovnanější". Přesto se hosté snadno dostali přes stobodovou hranici a nakonec v konečném zúčtování vyhráli rozdílem 62 bodů.

Děčínský lídr Ondra Šiška bodově strádal, zaznamenal pouhé dva bodíky. Nejlepším střelcem domácích byl Filip Kroutil (14). Hosté své body rozložily mezi více hráčů. Důkaz? Bedna, Tůma a Dalton shodně dali 14 bodů a byli nejlepšími střelci svých barev.

Nymburk měl o 24 střel víc a 21 zisky utvořil rekord ligy od roku 1998, jen pár minut poté, co 19 zisky utvořil nové maximum Kolín!

Trenéři po utkání:

Oren Amiel, trenér ERA Basketball Nymburk: "Vždy posuzujeme hlavně energii. Dnes jsme dosáhli toho, že náš přístup byl skvělý po celý zápas. S takovým přístupem jde nahoru sebevědomí a výkon je hned lepší. Jakmile kontrolujeme energii a přístup, bude to v pořádku. Šiška hraje letos výborně, my respektujeme každý tým proti kterému hrajeme. Je to o koncentraci, jak chceme hráče bránit. Dnes jsme na něm odvedli dobrou práci."

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Nymburk má každoročně výborný tým, který když přijede zkoncentrován, je to pro nás velmi těžký, možná až neřešitelný protivník. Dnes jsme se drželi slušně v první čtvrtině, kdy jsme díky Filipu Kroutilovi byli schopni trefit něco zvenku. Od druhé čtvrtky jsme ale neměli šanci a Nymburk to hnal na plný plyn až do konce utkání. Pozitivní je to, že jsme se potkali s nejlepším soupeřem v letošní sezóně. Hráči dostali šanci poměřit se silným protivníkem, který se prezentuje fyzickou a agresivní hrou. Nymburk k tomu ale přidává veliké basketbalové umění, což potvrdili jeho mladí hráči, kteří nám dávali trojky. Byl to náš plán ubránit trojkaře a nechat volné tyto hráče, ale oni se trefovali, takže pak bylo hrozně těžké Nymburk zastavovat."

Hráči po utkání:

František Rylich, rozehrávač ERA Basketball Nymburk: „Jsme rádi, že to vyšlo a vyhráli jsme takhle vysokým rozdílem. Věděli jsme, že to tady bude těžké a proto jsme vstoupili do zápasu s rychlým tempem a snažili jsme se ho držet celý zápas. Tím jsme si vybudovali náskok, který jsme pak navyšovali naší dobrou týmovou hrou a pevnou obranou."

Šimon Ježek, křídlo BK ARMEX Děčín: „Prvních osm minut bylo super, bylo to vyrovnané. Pak to bylo diametrálně odlišné. Fyzický fond Nymburku je neskutečný, hraje konzistentně celých čtyřicet minut. Porovnání s nejlepším týmem v republice, který se úspěšně pere také v evropských soutěžích, je pro nás svátek, ale také návrat do reality, jak na tom jsme. Z naší strany tam byly samozřejmě i světlé okamžiky, ale vydržet čtyřicet minut tohle tempo a koncentraci je náročné a budeme muset na tom zapracovat."

Válečníci jsou na sedmém místě. Naposledy v roce 2020 půjdou do akce 27. prosince, kdy doma hostí osmé Pardubice. Zápas 17. kola startuje od 17 hodin.

BK ARMEX Děčín - ERA Basketball Nymburk 53:115 (23:30, 34:58, 41:92)

Body: Kroutil 14 (2x 3), Ježek 13 (1), Pomikálek 7 (2), Žikla 6, Kotásek 4, Grunt 4 (5 doskoků), Boyko 3, Šiška 2 - Tůma 14 (1x 3), Benda 14 (1), Dalton 14 (3), Kříž 13 (1), Hruban 12, Rylich 11 (3), Palyza 11 (3), Prewitt 10 (2), Obasohan 8 (7 asistencí), Zimmerman 4 (6 doskoků), Jirák 2, Kovář 2.

Střelba za 2 body 11/29:30/47, za 3 body 5/20:14/26, TH 16/19:13/21. Doskoky 28:38 (útočné 5:10), asistence 10:29, ztráty 32:11, fauly 24:19.