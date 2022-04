„Je to obrovská škoda, měli jsme na to, tady uspět. My jsme zápas ztratili na začátku čtvrté čtvrtiny, domácí tam měli sérii 10:0, to rozhodlo,“ kroutil hlavou Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

„Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli. Musím uznat, že tu koncovku jsme vyhráli se štěstím,“ přiznal Lubomír Peterka, trenér Hradce Králové.

Královští sokoli začali lépe, po první čtvrtině, ve které dali skoro třicet bodů, se dostali do devítibodového náskoku. Severočeši ale skóre postupně otáčeli, po půl hodině vedli 64:59. Bohužel, pohodu do poslední periody si Válečníci nepřenesli, střelecky se trápili a dlouhých pět minut nedali ani bod. Domácí toho samozřejmě využili a otočili na 69:64.

„Bylo to s námi trošku jak na horské dráze. Jednou nahoře, jednou dole. Co na to říct, je to škoda, mohli jsme jít do prodloužení. Ta příležitost tam byla. Nedá se nic dělat, nesmíme sklopit hlavy. Musíme se na ten zápas podívat a pořádně se připravit na dnešek. Myslím si, že se tady ještě ve středu všichni uvidíme,“ pevně věří Matěj Svoboda, děčínský křídelník, který zaznamenal 16 bodů. Ještě o pět bodů lepší byl jeho spoluhráč Nichols.

Druhý zápas se hraje v Děčíně už v pondělí 11. dubna od 18 hodin.

Královští sokoli – BK ARMEX Děčín 78:76 (29:20, 47:42, 59:64)

Body: Pavlovič 14 (3x 3), Sedmák 13 (8 doskoků), Stamenkovič 11 (3x 3, 8 asistencí), Vujovič 11 (1x 3, 7 doskoků), Škranc 8 (2x 3), Pešakovič 7 (1x 3, 7 asistencí), Peterka 6, Šoula 5 (1x 3), Goga 3. – Nichols 21 (1x 3, 8 zíkaných faulů), Svoboda 16 (1x 3), Alston 9 (1), Osaikhwuwuomwan 9 (1x 3, 8 doskoků), Pomikálek 8, Šiška 4 (7 asistencí), Mach 4, Ktoutil 3 (1x 3), Galloway 2.

Překvapení pro Sokyho

Druhý zápas předkola play-off se hraje v Děčíně dnes od 18 hodin. Ten, kdo dorazí do ARMEX Sportcentra, se dočká zajímavé události. Válečníci chystají překvapení pro Miroslava Soukupa, velkou klubovou legendu, který odehrál v Děčíně dlouhých 14 sezon. Tak přijďte včas a vzdejte hold Sokymu!