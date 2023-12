Už třetí výhru v řadě slaví Válečníci, kteří na domácí palubovce porazili poslední Slavii Praha 81:69. Tím jí vrátili porážku ze začátku října, ale především posílili svoji pozici pro postup do nadstavbové skupiny A1. Zápasy s týmy z chvostu tabulky letos Děčínu příliš nejdou, ale tentokrát roli favorita zvládl s přehledem, byť druhá půle už nebyla tak divácky atraktivní.

Trenér Tomáš Grepl a rozehrávač A. J. Walton v utkání proti Slavii. | Foto: Luděk Černý

Zápas přinesl dva rozdílné poločasy. V tom prvním hrál Děčín svůj typický rychlý basketbal, trestal chyby soupeře a vybodoval si slušný náskok, který ale v koncovkách čtvrtin trochu promrhal. Ve druhé půli se Slavii povedlo zastavit děčínskou hru, Válečníci po vzoru Pražanů začali bránit rovněž zónově a tempo se zpomalilo. Přesto domácí kontrolovali vývoj a získali cennou výhru.

Děčín byl lepší v dvojkách (21/39:17/39), v trojkách proměnil o jednu střelu více a byl přesnější v šestkách. Zde naopak Slavie hořela a proměnila jen 14 z 28 střel. V dalších statistikách to byla takřka remíza. Na doskoku vyhrál Děčín 40:39, na body z druhých šancí 11:9. V asistencích to bylo 16:16, ve ztrátách 17:16, a v ziscích 8:9. Jediné trochu větší rozdíly byly v bodech z brejků (18:12) a bodech laviček (16:8).

Lídrem Děčína byl opět Matěj Svoboda, autor 21 bodů. Za ním byl AJ Walton s 19 body a 10 doskoky, dařilo se také Kroutilovi (13) a Pomikálkovi (12). V obraně se dařilo Šturanovičovi, který navíc přidal 7 bodů v útoku. Štěrba pomohl 5 body, Carter zapsal 3 a Slowiak 1. Slavisté se spoléhali na základní pětku, která byla komplet dvojciferná - Shelton 13, Thompson 13, Varner 13, Pumprla 11 a Agravanis 11. Lavička však přidala jen 8 bodů.

Trenéři po utkání:

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Věděli jsme, že Slavie prohrála minulý zápas o hodně bodů v Opavě, kde se jí to vůbec nepovedlo, a že bude hrát dnes o hodně lepší part. A to se jednoznačně potvrdilo. Do zápasu jsme vstoupili velice dobře, a byli jsme v laufu. Bohužel v závěru první čtvrtky jsme nechali soupeři tři volné pozice za tři body a všechny skončily trojkou. Tam se nám rozpadla obrana a nechali jsme Slavii vrátit na přijatelný rozdíl. Nicméně odbojovali jsme celé utkání naplno, po takřka celou dobu jsme vedli a výhru jsme si zasloužili o trochu více. Ale náš výkon rozhodně nebyl dobrý. proto jsme za vítězství moc rádi.”

Hugo Miguel da Silva Salgado, trenér SK Slavia Praha: „My jsme dnes nezačali s dobrou intenzitou a domácím jsme dali sebedůvěru. Začali trefovat trojky, protože byli volní. Snažili jsme se vrátit do zápasu, ale s padesáti procenty z trestných hodů je těžké vyhrát. Musíme se soustředit na nás, na detaily, které můžeme udělat lépe. Jakmile se pak dostaneme třeba na pět, šest bodů, pak musíme být chytřejší. Několikrát jsme nevydrželi být soustředění po celý útok, protože třeba bráníme chvíli dobře, ale pak to skončí otevřenou střelou nebo šoupákem.”

Hráči po utkání:

Jan Štěrba, pivot BK ARMEX Děčín: „Slavie je velmi nevyzpytatelný soupeř, kterému když se chytnou zahraniční hráči, jsou zápasy s ní velmi těžké. A to bylo i dnes. První čtvrtinu jsme měli dobře rozehranou, ale Thompson trefil v závěru dvě trojky. Poločas byl o patnáct, ale Slavie se nás pořád držela a dokonce několikrát stáhla manko pod deset bodů. Ukázali jsme dnes týmový charakter, nenechali jsme se zlomit a dotáhli jsme to do klidného konce. Druhý poločas byl kvůli zónám takový pomalejší a asi ne tolik divácky zajímavý, ale pro nás je důležitá výhra. Chceme se dostat do skupiny A1 a každý úspěch je hodně důležitý."

Othniel Akeem Shelton, pivot SK Slavia Praha: „Chtěli jsme sem přijet se správnou energií, věděli jsme, že se tady nehraje dobře. Velký respekt k domácím, nutili nás hrát naplno a tvrdě. Dělali jsme mnoho chyb, jsem rád, že jsme to nevzdali, vydrželi jsme bojovat a snažili se přitáhnout. Nebránili jsme pořádně vymezené území, tam stačí být o vteřinu pozdě a už je to ztracené.”

BK ARMEX Děčín - SK Slavia Praha 81:69 (25:19, 45:33, 63:51)

Body Děčína: Svoboda 21 (1x 3), Walton 19 (3x 3, 10 doskoků, 6 asistencí), Kroutil 13 (3x 3), Pomikálek 12 (1), Šturanovič 7, Štěrba 5, Carter 3, Slowiak 1.

Body Slavie: Shelton 13 (8 získaných faulů, TH 5/11), Varner 13 (1x 3), Thompson 13 (2), Agranavis 11 (1x 3, 10 doskoků, 5 asistencí), Pumprla 11 (1x 3, 7 doskoků), Okereafor 5 (1x 3), Mareš 3 (1).

Střelba za 2 body 21/39:17/39, za 3 body 8/23:7/19, TH 15/21:14/28. Doskoky 40:39 (útočné 11:13), asistence 16:16, ztráty 17:16, fauly 21:19. Diváci: 1020.

Tabulka: 1. Opava 14/3, 2. Nymburk 12/4, 3. USK Praha 10/6, 4. Ústí nad Labem 9/6, 5. BK ARMEX Děčín 9/7, 6. Kolín 9/7, 7. Brno 9/8, 8. Písek 8/8, 9. Pardubice 5/10, 10. Ostrava 4/12, 11. Olomoucko 4/12, 12. Slavia Praha 3/13.

