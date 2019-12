Severočeši zlomili odpor hostů ve třetí čtvrtině, kde jim nasázeli 33 bodů a šli do rozhodujícího trháku. Diváci se dočkali prolomení magické stovky. „My jsme tohle vítězství potřebovali. Přeci jen tady byla ta šňůra porážek. Nic jsme nepodcenili, víme, že Kolín dokáže být nepříjemným týmem. Ulehčilo nám, že soupeři chyběl Richardson,“ řekl po zápase děčínský trenér Tomáš Grepl.

Jeho svěřenci měli vysokou úspěšnost pokusů za tří body, celkem trefili hned osmnáct trojek. Hosté přitom v poločase ztráceli devět bodů, třetí čtvrtina jim ale definitivně zlomila vaz. Kouč Pavel Beneš ale viděl příčinu porážky v prvním poločase. „Tady jsme to prohráli. Nevyužili jsme toho, že domácí hráli trochu pod dekou. Místo toho jsme dostali skoro padesát bodů. Když se pak Děčín nadechl, nedokázali jsme to ubránit. Ve druhé půli jsme neměli co nabídnout, mladí hráči také nepřesvědčili. Děčín vyhrál naprosto zaslouženě,“ uznal kolínský trenér.

Do střelecké listiny se zapsali všichni děčínští hráči. Vyjma Bobka, který si ale připsal čtyři povedené asistence. Za domácí dal nejvíce bodů Autrey (19), ještě o jeden bod byl lepší hostující Číž.

Válečníci zůstávají osmí, v sobotu je čeká daleko těžší duel, když cestují na půdu druhé Opavy. Ta ztratila v lize zatím jediný zápas. „Čeká nás tam opravdu velmi těžký duel, na který se musíme co nejlépe připravit,“ dodal Grepl.

BK ARMEX Děčín - BC GEOSAN Kolín 106:72 (27:21, 48:39, 81:57)

Střleci: Autrey 19 (5 as), Pomikálek 14 (5 d), Carlson a Žikla 13, Šiška 10 (5 as), Ježek a Vukosavljević 9, Kroutil 7 (4 as), Feštr 6, Mach a Skalička 3, Bobek - Číž 20, Igrutinovic 15, Granić 10, Krefft 7, Machač 6, Brožek 5, Kolář 4, Merta 3, Novák 2.

Hráč utkání: Tomáš Pomikálek. Diváci: 856