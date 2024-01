Po sedmi vítězných zápasech přišla porážka. Děčínští basketbalisté nezvládli v Kolíně poslední čtvrtinu a nakonec prohráli 83:75.

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

O výsledku nakonec rozhodlo posledních deset minut, Děčín totiž po třech čtvrtkách vedl o devět bodů. Poslední část hry totiž svěřenci Tomáše Grepla vůbec nezvládli, prohráli jí 14:31 a vrátili se domů s prázdnou.

„My jsme dokázali zvládnout jenom druhou a třetí čtvrtinu tak, jak bychom měli hrát. Bohužel v poslední čtvrtině jsme se trochu rozpadli. Vůbec jsme nedokázali odolat fyzicky tvrdé hře Kolína, kdy nás zatlačil pod koš, chodil si pro fauly, dával body. Nebyli jsme schopni je zastavit a dostali jsme jednatřicet bodů v poslední čtvrtině. To je hrozně moc a dost nás to mrzí,“ smutně pravil Jakub Důra, sportovní manažer BK ARMEX Děčín.

PODÍVEJTE SE: Válečníci postoupili v Českém poháru dál. Liberec přehráli

„Velmi bojovný zápas, Děčín sem rozhodně nepřijel prohrát, hlavně po výborném výsledku s Nymburkem. Věřil si a chtěl nás porazit. Víme, s jakými problémy se potýkáme. Chybí nám čtyři hráči z první pětky. V posledním měsíci jsme vyměnili všechno možné a pořád dokážeme bojovat a hrát a na konci porazit tým, jako je Děčín,“ shrnul vše Predrag Benaček, trenér Kolína.

Ve výsledku to znamená, že Děčín je na čtvrtém místě, se základní částí se rozloučí domácím zápasem proti aktuálně druhé Opavě. „Mně se to hodnotí těžko. Myslím, že rozhodlo to, že my jsme se přizpůsobili kolínskému stylu hry. My nemůžeme hrát celý zápas pět na pět a musíme to rozběhat. Takže pro nás z toho plyne ponaučení, že do dalších zápasů musíme vnutit náš styl hry soupeři,“ má jasno děčínský pivot Jan Štěrba.

BC GEOSAN Kolín - BK ARMEX Děčín 83:75 (23:15, 38:35, 52:61)

Body Kolína: Boškovič 26 (3x3, TH 7/10, 3 asistence), Novotný 19 (4x 3, 3 zisky), Burns 11 (TH 7/8, 9 doskoků, 7 získaných faulů), Veljkovič 10 (7 získaných faulů), Halada 9, Merta 3, Novák 3 (1x 3), Štěpán 2.

Body Děčína: Svoboda 19 (2x 3), Walton 15 (1x 3, TH 10/10, 6 doskoků, 8 asistencí, 6 získaných faulů), Šturanovič 13 (6 doskoků), Pomikálek 10 (1x 3), Ogundiran 9, Štěrba 3, Mach 2, Kroutil 12, Slowiak 2.

Střelba za 2 body 16/30:19/43, za 3 body 8/28:4/21, TH 27/39:25/30. Doskoky 41:37 (útočné 12:11), asistence 12:16, ztráty 16:11, fauly 21:27. Diváci: 698.

Tabulka KNBL: 1. Nymburk 16/5, 2. Opava 16/5, 3. Ústí nad Labem 13/7, 4. BK ARMEX Děčín 13/8, 5. USK Praha 11/10, 6. Basket Brno 11/10, 7. Kolín 11/10, 8. Pardubice 11/10, 9. Písek 8/12, 10. NH Ostrava 7/14, 11. Olomoucko 6/15, 12. Slavia Praha 3/18.