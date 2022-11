Lehké to ale Severočeši neměli. Po první vyhrané čtvrtině v té druhé nestíhali, Ostrava v poločase vedla o pět bodů. „Tušil jsem, že to bude náročnější, než jak to vypadá v tabulce. My jsme si vybrali slabší chvilky. V prvním poločase jsme nebyli schopni skórovat zpod koše, Ostravu jsme nechali útočně doskakovat. A ona toho využili. Zkrátka jsem si to v prvním poločase sami zavařili,“ kroutil hlavou Tomáš Pomikálek, kapitán BK ARMEX Děčín.