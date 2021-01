Zdálo se, že ráz celému utkání dá úvodní čtvrtina, kterou USK vyhrál 21:12, avšak tu závěrečnou zase ovládli 23:12 hosté – po čtyřiceti minutách byl stav 72:72. V prodloužení však šel do náskoku celek z Prahy a své vedení už nepustil. Zatímco vítězná parta potvrdila průběžnou třetí příčku tabulky, parta ze severu Čech si zkomplikovala situaci v boji o nasazení do nadstavby. Děčín je aktuálně na desátém místě.

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Pro nás těžký zápas, protože jsme věděli, že USK je oslaben z důvodu nemoci. Má velké zdravotní problémy a my jsme ten zápas absolutně nezvládli. Střelecky nám to vůbec nevyšlo, což tady na Folimance není překvapení, protože tady se každému hostujícímu týmu hraje špatně. Nicméně i tak jsme ten zápas měli zvládnout, a to nás opravdu hodně mrzí, protože náš počet ztrát a střelecké procento bylo velmi špatné. Když jsme měli momentum, nedokázali jsme ho využít, a to nás stálo zápas. Za celý ten bojácný výkon jsme si vítězství nezasloužili.“

Dino Repeša, trenér USK Praha: „Pro nás to byl důležitý zápas pro kvalifikaci do nadstavby. Kontrolovali jsme utkání třicet minut, ale na konci poslední čtvrtiny jsme byli unavení. Neměli jsme energii, protože jsme hráli v sedmi, osmi hráčích. Nakonec gratuluji hráčům, protože to bylo vážně těžké. Útok byl dobrý, samozřejmě mohl být lepší, speciálně střelba za tři body, kde jsme měli hodně pozic. V prodloužení tým ukázal charakter.“

Filip Kroutil, křídlo BK ARMEX Děčín: „Museli jsme dneska vyhrát, takže je to těžká prohra. Rozhodly první tři čtvrtiny, protože v té poslední jsme zabrali, stáhli jsme manko. Srazilo nás procento střelby, ztráty a menší bojovnost.“

Matěj Dáňa, křídlo USK Praha: „Bylo to velmi napínavé. Byli jsme oslabeni o klíčové hráče, kteří nemohli hrát, protože jsou teprve pár dní po covidu. Věděli jsme, že to bude těžké, ale týmovou obranou a týmovou prací jsme dokázali vyhrát. Díky Ondrovi Sehnalovi za skvělou přihrávku na první body v Kooperativa NBL."

USK Praha – BK ARMEX Děčín 82:80 (21:12, 35:29, 60:49, 72:72 – 10:8)

Body: Proleta 29 (1x 3, TH 10/11), Sehnal 19 (3x 3, 10 doskoků, 10 ztrát, 9 získaných faulů), Dáňa 11 (3x 3), Macháč 8, Mareš 6 (2), Kolář 6, Kulenovič 3 (1) - Pomikálek 24 (3x 3, 11 doskoků), Kotásek 17 (2x 3), Šiška 16 (7 asistencí), Žikla 8, Grunt 8, Kroutil 4, Mach 3.

Střelba za 2 body 17/27:26/46, za 3 body 10/34:5/30, TH 18/30:13/17. Doskoky 44:43 (útočné 10:13, asistence 18:18, ztráty 16:11, fauly 21:25.